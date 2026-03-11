¿Dónde ver FC Cincinnati vs. Tigres? Fecha, hora y transmisión

Los Tigres buscarán sacar una ventaja importante en el juego de ida por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, partido en el que se medirán ante el FC Cincinnati en su casa.

Los felinos quieren conseguir una importante ventaja para poder cerrar con comodidad la eliminatoria en el Volcán.

Se vuelven a cruzar 1 año después

Tigres y FC Cincinnati ya tienen historia reciente en este torneo; el año 2025, se enfrentaron por primera vez en su historia, donde después de un juego muy cerrado en casa de los americanos, los felinos lograron cerrar con contundencia aquella eliminatoria de Octavos de Final.

4 de marzo de 2025 – Ida (TQL Stadium, Cincinnati).

FC Cincinnati 1-1 Tigres.

Goles: Pavel Bucha (CIN), Nicolás Ibáñez (TIG).

Gignac y Guido Pizarro de Tigres tras ganarle a Monterrey en Liga MX I IMAGO7

11 de marzo de 2025 – Vuelta (Estadio Universitario, Monterrey).

Tigres 3-1 FC Cincinnati.

Goles: Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez (TIG); Evander (CIN).

En esa edición, los felinos siguieron su camino en la Copa de Campeones de la CONCACAF, hasta caer eliminados por Cruz Azul en las Semifinales con marcador global de 2-1. Se espera que los dirigidos por Guido Pizarro vuelvan a repetir la hazaña de salir con la victoria ante FC Cincinnati.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Tigres en la Concachampions 2025 | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido FC Cincinnati vs. Tigres?

El partido entre FC Cincinnati y Tigres se llevará a cabo en el TQL Stadium el 12 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 18:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Fox Sports en televisión o a través de ViX en plataforma de streaming.