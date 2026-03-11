¡Un cometa con alcohol! Científicos descubren que 3I/ATLAS tiene gran cantidad de metanol ¿Es peligroso?

El cometa interestelar 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los objetos más fascinantes para los astrónomos en los últimos años. Este visitante cósmico, que proviene de otro sistema estelar, atraviesa actualmente el Sistema Solar y ha despertado gran interés científico debido a su extraña composición química.

Nuevas observaciones realizadas con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en Chile, revelaron que el cometa contiene una cantidad extraordinariamente alta de metanol, una molécula orgánica que pertenece a la familia de los alcoholes.

El hallazgo no significa que el cometa sea “bebible”, pero sí ofrece una oportunidad única para estudiar cómo se formaron los materiales en otros sistemas planetarios.

El cometa interestelar ha despertado gran interés científico debido a su extraña composición química / FREEPIK

Un visitante raro del espacio profundo

El 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que cruza el Sistema Solar. Antes de él, los científicos detectaron a 1I/ʻOumuamua en 2017 y al cometa 2I/Borisov en 2019.

Estos cuerpos son especialmente valiosos para la astronomía porque funcionan como mensajeros de otros sistemas solares. Sus materiales se originaron alrededor de estrellas distintas al Sol, por lo que permiten comparar su química con la de los cometas formados en nuestro propio vecindario cósmico.

Según explicó el investigador Nathan Roth, autor principal del estudio, observar este objeto es “como tomar la huella dactilar de otro sistema solar”.

Cómo descubrieron el “alcohol” del cometa

Para analizar la composición del cometa, los científicos utilizaron la red de radiotelescopios ALMA, ubicada en el desierto de Atacama.

Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca que su hielo se sublime, es decir, pase directamente de sólido a gas. Este proceso libera polvo y moléculas que forman una nube brillante llamada coma alrededor del núcleo.

Los investigadores analizaron la radiación emitida por esas moléculas y detectaron un dato sorprendente: el cometa tiene una proporción extremadamente alta de metanol en comparación con el cianuro de hidrógeno.

El 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que cruza el Sistema Solar / FREEPIK

En dos observaciones distintas se registraron ratios metanol/HCN de 70 y 120, lo que coloca a 3I/ATLAS entre los cometas más ricos en metanol jamás estudiados.

Un laboratorio natural para estudiar otros sistemas solares

Los resultados, publicados inicialmente en el repositorio científico arXiv, sugieren que el material del cometa se formó en condiciones muy diferentes a las de los cometas originados en el Sistema Solar.

Los datos también indican que el cianuro de hidrógeno proviene principalmente del núcleo del cometa, mientras que el metanol parece liberarse tanto del núcleo como de pequeños granos de hielo presentes en la coma.

Los científicos utilizaron la red de radiotelescopios ALMA para detectar el alcohol / FREEPIK