Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
Los Tigres se ven las caras este jueves en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Cincinnati y el estratega Guido Pizarro confirma una de las bajas que tendrá el equipo para este partido.
“Sí, lo de Fernando (Gorriarán) para el viaje no va a estar. Es el único que seguiremos cuidando. No me gusta arriesgar a jugadores. Él se encuentra muy bien, pero llevará unos días más. Y lo de Jesús Angulo, como decía recién, creo que hoy definiríamos el equipo y los mejores que estén van a jugar.”
Pizarro reconoció el gran trabajo que han hecho los equipos de la MLS en las últimas temporadas ante los mexicanos.
“Yo ya hace tiempo lo vengo diciendo, que la MLS se ha emparejado mucho y por momentos hay equipos que han superado a equipos de nuestra liga. Son dos ligas muy parejas. Creo que ya esa discusión ya hace tiempo que ha dejado de haber dudas con respecto al nivel de la MLS, al nivel de jugadores, al nivel de entrenadores. Creo que es todo muy parejo.“
Guido recuerda de buena manera su debut como DT de Tigres, donde fue de igual forma ante Cincinnati. “Sí, va a ser grato volver a ese lugar. Ahí arrancamos. Creo que ha pasado mucho, no mucho tiempo, pero sí muchas cosas intensas".
"Creo que hemos hecho un recorrido bastante, bastante bueno, bastante intenso y va a ser un lugar especial seguramente en mi carrera como entrenador en Cincinnati. Qué inició ahí y por cómo se dio todo en ese momento, lo rápido que fueron. Y después el resultado que esperamos es ganar", finalizó.