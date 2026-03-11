Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ricardo Olivares 12:41 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director técnico del equipo felino habló previo al partido contra el equipo de la MLS

Los Tigres se ven las caras este jueves en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Cincinnati y el estratega Guido Pizarro confirma una de las bajas que tendrá el equipo para este partido.

“Sí, lo de Fernando (Gorriarán) para el viaje no va a estar. Es el único que seguiremos cuidando. No me gusta arriesgar a jugadores. Él se encuentra muy bien, pero llevará unos días más. Y lo de Jesús Angulo, como decía recién, creo que hoy definiríamos el equipo y los mejores que estén van a jugar.”
Guido Pizarro tras la derrota de Tigres ante Pachuca l IMAGO7

Pizarro reconoció el gran trabajo que han hecho los equipos de la MLS en las últimas temporadas ante los mexicanos.

“Yo ya hace tiempo lo vengo diciendo, que la MLS se ha emparejado mucho y por momentos hay equipos que han superado a equipos de nuestra liga. Son dos ligas muy parejas. Creo que ya esa discusión ya hace tiempo que ha dejado de haber dudas con respecto al nivel de la MLS, al nivel de jugadores, al nivel de entrenadores. Creo que es todo muy parejo.“

Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7
Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7

Guido recuerda de buena manera su debut como DT de Tigres, donde fue de igual forma ante Cincinnati. “Sí, va a ser grato volver a ese lugar. Ahí arrancamos. Creo que ha pasado mucho, no mucho tiempo, pero sí muchas cosas intensas".

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT

"Creo que hemos hecho un recorrido bastante, bastante bueno, bastante intenso y va a ser un lugar especial seguramente en mi carrera como entrenador en Cincinnati. Qué inició ahí y por cómo se dio todo en ese momento, lo rápido que fueron. Y después el resultado que esperamos es ganar", finalizó.

Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena