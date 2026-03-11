¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA

La guerra llegó al futbol. A raíz del conflicto armado que estalló en Asia Occidental el pasado 28 de febrero a a raíz de los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, y la respuesta inmediata de éste, el Team Melli se retiró de la Copa del Mundo 2026. Así lo confirmaron las autoridades iraníes este miércoles 11 de marzo, a tres meses de que inicie el torneo.

A pesar de que todavía el martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó en sus redes sociale que se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que éste le aseguró que el equipo iraní era bienvenido, los Príncipes de Persia se retiraron del torneo. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo".

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

"Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", declaró en una entrevista por televisión ministro de defensa de Irán, Ahmad Donyamali. Sus palabras tuvieron el respaldo del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP

"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", declaró Taj, en referencia a la situación que se presentó con la Selección Femenina, que esta semana regresó a su país, aunque seis futbolistas se quedaron en territorio australiano con visado humanitario.

¿Qué equipo puede tomar el lugar de Irán en el Mundial 2026?

Por el momento, la FIFA no ha respondido a la postura de las autoridades iraníes e incluso la Federación no ha compartido un comunicado que confirme de forma oficial su retiro. No obstante, ya se manejan posibles escenarios en caso de que Team Melli no viaje al torneo, en el cual quedó ubicado en el Grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26 no tiene lineamientos claros sobre qué medidas se tomarán en caso de que una selección se retire del torneo antes de que inicie, pero después de realizado el sorteo. En el Apartado 6.5, el texto solo señala que si una federación se retira o un partido se suspende por "causas de fuerza mayor", entonces "el organismo organizador de la FIFA autorizado (incluido el centro de operaciones de la competición) decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias".

No obstante, no define qué se entiende por causas de fuerza mayor. Además, en su Apartado 6.7 señala que la FIFA tendrá la libertad de decidir qué federación puede tomar el lugar que quede vacante. “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra", se lee.

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT

En este contexto, de acuerdo con el diario The Guardian, las Selecciones de Iraq y de Emiratos Árabes Unidos son las alternativas más viables, al ser las siguiente mejor ubicadas en el ranking. Ambas se enfrentaron en la última ronda de la eliminatoria de la Confederación Asiática de Futbol. Los Leones de Mesopotamia se impusieron 3-2 en el global y ganaron su boleto al repechaje internacional, que se disputará dentro de dos semanas en México.

Sin embargo, el equipo iraquí tiene la complicación de que no todo el cuerpo técnico ni los jugadores ha recibido sus visas, además que no pueden trasladarse por el cierre del espacio aéreo debido a la guerra en la región. La Federación Iraquí solicitó la semana pasada que se posponga el partido de repechaje, ante el ganador del juego entre Bolivia y Surinam, pero todavía no hay una respuesta al respecto.

Primer retiro en casi 80 años

En caso de que se confirme el retiro de Irán del Mundial 2026, será la primera vez en este siglo que una selección renuncie a su lugar en la Copa del Mundo después de celebrado el sorteo. Hasta ahora, la última vez que una selección se retiró ya realizado el sorteo de la Fase de Grupos fue en 1950, cuando India no asistió por los costos del viaje, mientras que Francia se ausentó con el argumento de que necesitaban hacer largos y costosos traslados.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

