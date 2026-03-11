Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL

Los Chiefs oficializaron su acuerdo para traer de vuelta al ala cerrada, cuatro veces All-Pro, para una decimocuarta temporada el miércoles, cuando el nuevo año de la liga hizo oficiales los contratos pendientes. Travis Kelce, de 36 años, había decidido en los últimos días posponer el retiro por un año más en lugar de terminar una carrera superlativa que incluye tres anillos de Super Bowl con un récord de 6-11 esta pasada temporada.