Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
Los Chiefs oficializaron su acuerdo para traer de vuelta al ala cerrada, cuatro veces All-Pro, para una decimocuarta temporada el miércoles, cuando el nuevo año de la liga hizo oficiales los contratos pendientes. Travis Kelce, de 36 años, había decidido en los últimos días posponer el retiro por un año más en lugar de terminar una carrera superlativa que incluye tres anillos de Super Bowl con un récord de 6-11 esta pasada temporada.
NUEVO CONTRATO PARA KELCE
El acuerdo de un año para Kelce tiene un valor de 12 millones con incentivos que podrían elevar el total a 15 millones.
“Siempre necesitas dar un paso atrás, respirar y dejar que las emociones de la temporada se asienten y ver cómo está el cuerpo”, dijo Kelce durante una aparición en “The Pat McAfee Show” el martes.
“Hombre, todavía estoy enamorado de este juego. Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las hombreras, esforzarme al máximo y simplemente jugar el juego”.
KANSAS CITY SIEMPRE FUE LA OPCIÓN NÚMERO 1
Kelce había indicado desde el combinado de cazatalentos de la NFL (NFL scouting combine) que quería jugar para Kansas City si regresaba.
“Mi mejor oportunidad era jugar para los Chiefs una vez más y volver a intentarlo”, dijo Kelce. “Hay muchas piezas en Kansas City que simplemente amo absolutamente y no puedo esperar para volver al edificio con ellos”.