Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL

Travis Kelce. TE de Kansas City | AP
Associated Press (AP) 12:29 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ala cerrada y futuro Salón de la Fama, llegó a un acuerdo de un año con los Chiefs para la temporada 2026

Los Chiefs oficializaron su acuerdo para traer de vuelta al ala cerrada, cuatro veces All-Pro, para una decimocuarta temporada el miércoles, cuando el nuevo año de la liga hizo oficiales los contratos pendientes. Travis Kelce, de 36 años, había decidido en los últimos días posponer el retiro por un año más en lugar de terminar una carrera superlativa que incluye tres anillos de Super Bowl con un récord de 6-11 esta pasada temporada.

Publicación Kansas City Chiefs | X: @Chiefs

NUEVO CONTRATO PARA KELCE

El acuerdo de un año para Kelce tiene un valor de 12 millones con incentivos que podrían elevar el total a 15 millones.

“Siempre necesitas dar un paso atrás, respirar y dejar que las emociones de la temporada se asienten y ver cómo está el cuerpo”, dijo Kelce durante una aparición en “The Pat McAfee Show” el martes.

“Hombre, todavía estoy enamorado de este juego. Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las hombreras, esforzarme al máximo y simplemente jugar el juego”.
Travis Kelce | AP

KANSAS CITY SIEMPRE FUE LA OPCIÓN NÚMERO 1

Kelce había indicado desde el combinado de cazatalentos de la NFL (NFL scouting combine) que quería jugar para Kansas City si regresaba.

“Mi mejor oportunidad era jugar para los Chiefs una vez más y volver a intentarlo”, dijo Kelce. “Hay muchas piezas en Kansas City que simplemente amo absolutamente y no puedo esperar para volver al edificio con ellos”.
Travis Kelce festejando | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena