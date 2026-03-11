Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial

La tarde del 10 de marzo del 2026 quedará marcada siempre en la memoria de Luis Ángel Malagón. El arquero de América sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo y pese a la dura noticia, el oriundo de Michoacán da la cara ante la adversidad.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

EL MENSAJE DE MALAGÓN TRAS LA LESIÓN

Por medio de sus redes sociales, Malagón reapareció luego de la ruptura del tendón de Aquiles sufrida en el duelo entre Philadelphia Union y América. A diferencia de la última imagen que vimos de él, donde se marchaba del campo desconsolado y entre lagrimas, ahora el arquero de las Águilas se muestra en calma y con las 'secuelas de la lesión'.

Ya con muletas y una bota ortopédica, Malagón se tomó una foto frente al espejo y mandó un mensaje que marca el 'inicio' de su recuperación.

Publicación de Malagón | IG: angel_malagonv

"Y bueno, aquí vamos..." escribió Malagón en su publicación.

El arquero de las Águilas también compartió en sus redes algunos de los mensajes de aliento que sus seguidores le han mandado en este momento tan complicado de su carrera.

AÚN NO HAY PARTE MÉDICO OFICIAL

Luis Ángel Malagón ya se encuentra en México a la espera de realizarse las pruebas médicas pertinentes. Hasta el momento, el Club América no ha confirmado la gravedad de la lesión, pero de manera extraoficial se sabe que se trata de una ruptura de tendón de Aquiles y parece que solo es cuestión de tiempo para que se haga de manera oficial.

En un instante la carrera de Luis Ángel Malagón cambió por completo: de ser uno de los hombres 'seguros' en la lista de Javier Aguirre, ahora el portero del América estará fuera de las canchas y se perderá la Copa del Mundo y el inicio del Apertura 2026.