Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial

En conferencia de prensa tras el partido ante Philadelphia Union, el técnico del América confirmó que el portero sufrió una lesión en el tendón de Aquiles
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:13 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero del América subió una foto a redes sociales mostrando las consecuencias de la lesión

La tarde del 10 de marzo del 2026 quedará marcada siempre en la memoria de Luis Ángel Malagón. El arquero de América sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo y pese a la dura noticia, el oriundo de Michoacán da la cara ante la adversidad.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

EL MENSAJE DE MALAGÓN TRAS LA LESIÓN

Por medio de sus redes sociales, Malagón reapareció luego de la ruptura del tendón de Aquiles sufrida en el duelo entre Philadelphia Union y América. A diferencia de la última imagen que vimos de él, donde se marchaba del campo desconsolado y entre lagrimas, ahora el arquero de las Águilas se muestra en calma y con las 'secuelas de la lesión'.

Ya con muletas y una bota ortopédica, Malagón se tomó una foto frente al espejo y mandó un mensaje que marca el 'inicio' de su recuperación.

Publicación de Malagón | IG: angel_malagonv

"Y bueno, aquí vamos..." escribió Malagón en su publicación.

El arquero de las Águilas también compartió en sus redes algunos de los mensajes de aliento que sus seguidores le han mandado en este momento tan complicado de su carrera.

AÚN NO HAY PARTE MÉDICO OFICIAL

Luis Ángel Malagón ya se encuentra en México a la espera de realizarse las pruebas médicas pertinentes. Hasta el momento, el Club América no ha confirmado la gravedad de la lesión, pero de manera extraoficial se sabe que se trata de una ruptura de tendón de Aquiles y parece que solo es cuestión de tiempo para que se haga de manera oficial.

En un instante la carrera de Luis Ángel Malagón cambió por completo: de ser uno de los hombres 'seguros' en la lista de Javier Aguirre, ahora el portero del América estará fuera de las canchas y se perderá la Copa del Mundo y el inicio del Apertura 2026.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena