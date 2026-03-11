Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles

En el partido de Philadelphia Union y el América de la CONCACAF Liga de Campeones, Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles, por lo cual se perderá la Copa del Mundo 2026.

Tras lo ocurrido y que el club diera el parte médico oficial de su jugador, el portero mexicano salió en sus redes sociales a mandar un mensaje al respecto de toda la situación que lo aqueja.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos”

Por medio de sus historias de Instagram, Malagón salió con un emotivo mensaje, con el dolor de saber que su sueño de poder representar a México en un Mundial se había esfumado, pero a pesar de todo, el guardameta intenta ser optimista ante la situación.

Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón.

Quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones, y sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca.

Malagón celebrando la victoria del América ante Querétaro en Liga MX I IMAGO7

Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando por qué. Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta.

Dios bendiga a todos y, sobre todo, a cada persona mala que se alegra de situaciones así.

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Una lesión del tendón de Aquiles es una que aqueja a muchos deportistas a lo largo de muchas disciplinas y es de las más complicadas de tratar. El tiempo mínimo de recuperación son 6 meses; en el peor de los casos, si se agrava, podrían ser 9 meses.

Una lesión que llega en mal momento tanto para el América como para el jugador. Las Águilas afrontan un cierre de campeonato crucial para sus aspiraciones de clasificación a la Liguilla. Mientras que para Malagón, se perderá el Mundial, un puesto que seguramente era suyo, ya que era uno de los constantes en las convocatorias de Javier Aguirre.

De momento, no se ha hablado de un posible reemplazo del mexicano; Rodolfo Cota seguirá ocupando el puesto de titular de aquí hasta que se haga oficial la llegada de algún refuerzo.