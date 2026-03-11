Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Así terminó la cabeza de Everson, portero de Atlético Mineiro, tras el golpe que recibió en la pelea campal vs Cruzeiro
La que debió ser una final llena de celebraciones y momentos de felicidad para los aficionados, terminó siendo todo lo contrario; Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizaron una de las mayores peleas que se han visto en el tiempo reciente dentro de los terrenos de juego.
Después de todo el calvario que armaron los jugadores, el portero de Atlético Mineiro, Everson Felipe Marques, terminó con un golpe aparatoso en la cabeza.
Impactante golpe que presenta Everson
En la final del Campeonato Mineiro se vivía uno de los clásicos más vibrantes del futbol brasileño. Todo parecía encaminado para que Cruzeiro celebrara el triunfo sobre su rival, pero la tensión acumulada explotó en los minutos finales del encuentro.
En una jugada donde Cruzeiro buscó ampliar su ventaja, el balón terminó en las manos del portero brasileño. Sin embargo, segundos después, el delantero Christian impactó al guardameta del Atlético Mineiro en una acción donde el balón ya no estaba en disputa.
La situación provocó la reacción inmediata de Everson, quien encaró al rival y encendió la mecha que desataría una auténtica batalla campal entre futbolistas de ambos equipos.
🚨 Así quedó Everson tras la batalla campal en el Cruzeiro VS Atlético Mineiro.— La Caprichosa Sports (@lacaprisports) March 9, 2026
El arquero del galo, lo empujaron y se dió contra el poste. pic.twitter.com/U0pC5WN708
Una final que terminó en escándalo
Lo que comenzó como un intercambio de empujones rápidamente se convirtió en una pelea generalizada. Jugadores de ambos clubes invadieron la zona del área y los golpes comenzaron a repartirse por todo el campo.
En medio del caos, Everson recibió un fuerte impacto en la cabeza con uno de los postes de la portería, lo que lo dejó tendido sobre el césped durante varios segundos mientras algunos jugadores del Cruzeiro continuaban increpándolo desde arriba.
El cuerpo arbitral y los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para separar a los futbolistas y controlar la situación. Tras revisar los incidentes, el árbitro terminó expulsando a 23 jugadores, en una de las finales más escandalosas y violentas que se recuerdan en el futbol brasileño.
El partido, que debía coronar a un campeón y quedar en la memoria por el espectáculo deportivo, terminó marcado por la violencia y una batalla campal que dio la vuelta al mundo.
Te puede interesar