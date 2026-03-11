Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así terminó la cabeza de Everson, portero de Atlético Mineiro, tras el golpe que recibió en la pelea campal vs Cruzeiro

Everson, portero del Atlético Mineiro
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:19 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero brasileño compartió una fotografía que causó impacto en redes sociales

La que debió ser una final llena de celebraciones y momentos de felicidad para los aficionados, terminó siendo todo lo contrario; Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizaron una de las mayores peleas que se han visto en el tiempo reciente dentro de los terrenos de juego.

Después de todo el calvario que armaron los jugadores, el portero de Atlético Mineiro, Everson Felipe Marques, terminó con un golpe aparatoso en la cabeza.

Impactante golpe que presenta Everson

En la final del Campeonato Mineiro se vivía uno de los clásicos más vibrantes del futbol brasileño. Todo parecía encaminado para que Cruzeiro celebrara el triunfo sobre su rival, pero la tensión acumulada explotó en los minutos finales del encuentro.

En una jugada donde Cruzeiro buscó ampliar su ventaja, el balón terminó en las manos del portero brasileño. Sin embargo, segundos después, el delantero Christian impactó al guardameta del Atlético Mineiro en una acción donde el balón ya no estaba en disputa.

Atlético Mineiro rescata empate agónico ante Independiente del Valle | AP

La situación provocó la reacción inmediata de Everson, quien encaró al rival y encendió la mecha que desataría una auténtica batalla campal entre futbolistas de ambos equipos.

Everson fue la figura en los penales

Una final que terminó en escándalo

Lo que comenzó como un intercambio de empujones rápidamente se convirtió en una pelea generalizada. Jugadores de ambos clubes invadieron la zona del área y los golpes comenzaron a repartirse por todo el campo.

En medio del caos, Everson recibió un fuerte impacto en la cabeza con uno de los postes de la portería, lo que lo dejó tendido sobre el césped durante varios segundos mientras algunos jugadores del Cruzeiro continuaban increpándolo desde arriba.

El partido tomó tintes que no se esperaban | X: @Cruzeiro

El cuerpo arbitral y los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para separar a los futbolistas y controlar la situación. Tras revisar los incidentes, el árbitro terminó expulsando a 23 jugadores, en una de las finales más escandalosas y violentas que se recuerdan en el futbol brasileño.

El partido, que debía coronar a un campeón y quedar en la memoria por el espectáculo deportivo, terminó marcado por la violencia y una batalla campal que dio la vuelta al mundo.

Aficionados del Cruzeiro durante un partido de Copa Libertadores | EFE
Últimos videos
Lo Último
09:02 Selección Femenina de Irán regresa a su país tras rechazar asilo en Australia; seis jugadoras se quedaron
08:45 Geno Smith regresa a Jets tras canje con Raiders
08:35 ¿Fan de América y Cruz Azul? Randy Arozarena eligió a sus futbolistas mexicanos preferidos
08:34 Padre de quinceañera de la fiesta viral en Tabasco explica por qué gastó millones en el festejo
08:19 Así terminó la cabeza de Everson, portero de Atlético Mineiro, tras el golpe que recibió en la pelea campal vs Cruzeiro
07:54 Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
07:39 Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
07:00 El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
05:45 Portada RÉCORD 11 marzo 2026
01:02 San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Jugadoras de la Selección de Irán en la ceremonia de los himnos previo a su partido de la Copa Asiática Femenina | AP
Futbol
11/03/2026
Selección Femenina de Irán regresa a su país tras rechazar asilo en Australia; seis jugadoras se quedaron
Geno Smith regresa a Jets tras canje con Raiders
NFL
11/03/2026
Geno Smith regresa a Jets tras canje con Raiders
Randy Arozarena en calentamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Empelotados
11/03/2026
¿Fan de América y Cruz Azul? Randy Arozarena eligió a sus futbolistas mexicanos preferidos
Padre de quinceañera de la fiesta viral en Tabasco explica por qué gastó millones en el festejo
Contra
11/03/2026
Padre de quinceañera de la fiesta viral en Tabasco explica por qué gastó millones en el festejo
Así terminó la cabeza de Everson, portero de Atlético Mineiro, tras el golpe que recibió en la pelea campal vs Cruzeiro
Futbol
11/03/2026
Así terminó la cabeza de Everson, portero de Atlético Mineiro, tras el golpe que recibió en la pelea campal vs Cruzeiro
Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
Futbol
11/03/2026
Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos