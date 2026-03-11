Ravens firman a Trey Hendrickson tras caerse el fichaje de Maxx Crosby

Los Baltimore Ravens lograron reforzar su defensiva tras quedarse cerca de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado. Luego de que se cayera la posibilidad de adquirir a Maxx Crosby, el equipo reaccionó rápidamente y acordó la llegada del pass rusher Trey Hendrickson.

El defensivo llega procedente de los Cincinnati Bengals, equipo en el que se consolidó como uno de los cazadores de quarterbacks más peligrosos de la liga en las últimas temporadas.

La incorporación representa una respuesta inmediata de Baltimore tras no poder concretar el movimiento por Crosby, quien actualmente es una de las grandes figuras de los Las Vegas Raiders.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

Un pass rusher de élite llega a Baltimore

Trey Hendrickson, de 32 años, llega a los Ravens luego de varias temporadas productivas en Cincinnati, donde se convirtió en uno de los líderes defensivos del equipo.

El defensivo tuvo campañas dominantes recientemente, registrando 17.5 capturas en 2023 y otras 17.5 en 2024, cifras que lo colocaron entre los mejores pass rushers de toda la NFL.

Su capacidad para presionar al quarterback lo convirtió en uno de los jugadores más constantes en su posición, siendo incluso reconocido con selecciones al Pro Bowl durante su etapa con los Bengals.

Bengals celebra triunfo sobre Colts

Una última temporada marcada por lesiones

La campaña más reciente del defensivo estuvo condicionada por problemas físicos que limitaron su actividad en el campo.

Durante la temporada 2025, Hendrickson disputó siete partidos, registrando 16 tacleadas y cuatro sacks, antes de tener que someterse a una cirugía por una lesión muscular que lo dejó fuera durante buena parte del calendario.

Los Browns celebran una anotación sobre los Bengals | AP

A pesar de ese contratiempo, el veterano llega a Baltimore con una trayectoria sólida en la NFL, acumulando más de 80 capturas de quarterback en su carrera, números que lo mantienen como uno de los pass rushers más productivos de los últimos años.

Con su llegada, los Ravens logran finalmente reforzar su línea defensiva después de que el intento por sumar a Maxx Crosby no prosperara, apostando ahora por uno de los agentes libres más interesantes del mercado.