Desaparece Arturo tras ingresar al Metro Tláhuac; familiares denuncian fallas

La desaparición de Luis Arturo Hernández, un adolescente de 16 años, ha generado preocupación entre familiares y usuarios del transporte público en la Ciudad de México, luego de que se reportara que fue visto por última vez tras ingresar al Metro Tláhuac, en la alcaldía del mismo nombre.

El caso comenzó a difundirse en redes sociales y medios de comunicación después de que sus familiares iniciaran la búsqueda del menor y solicitaran el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente habría ingresado a la estación Tláhuac de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, punto desde el cual se perdió contacto con él y no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

La desaparición del joven ocurrió después de que presuntamente ingresó a la terminal Tláhuac del Metro de la CDMX./ X

Según el testimonio de su familia, difundido en entrevista con NMás, el joven desapareció luego de entrar presuntamente a dicha estación, lo que encendió la alerta entre sus familiares, quienes comenzaron a buscarlo y a difundir su caso para ampliar la búsqueda.

¿Qué se sabe de la desaparición de Luis Arturo en el Metro Tláhuac?

Hasta ahora, la información disponible señala que Luis Arturo fue visto por última vez al ingresar a la terminal Tláhuac de la Línea 12, una de las estaciones que conecta con distintas zonas del oriente de la capital.

Tras su desaparición, sus familiares acudieron a denunciar el caso ante las autoridades correspondientes y comenzaron a difundir su ficha de búsqueda con la esperanza de que alguien aporte información que permita ubicarlo.

Familiares denuncian que cámaras de vigilancia de la Línea 12 no funcionaban al solicitar los videos./ RS

Familia denuncia fallas en la investigación

Los familiares del adolescente también han expresado su inconformidad por lo que consideran una respuesta lenta y poco efectiva por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) durante las primeras horas de la investigación.

Entre las principales preocupaciones de la familia se encuentra el hecho de que, al solicitar acceso a las grabaciones de seguridad del Metro, les informaron que algunas cámaras de vigilancia de la Línea 12 no estaban funcionando, lo que complica el seguimiento de los movimientos del menor dentro del sistema de transporte.

Familiares del adolescente piden apoyo para localizarlo tras su desaparición en el Metro Tláhuac./ X: @HalconOnce

Ante esta situación, familiares y amigos continúan difundiendo la información del caso y piden a la ciudadanía compartir la ficha de búsqueda y reportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Luis Arturo Hernández, de 16 años.