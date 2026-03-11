Padre de quinceañera de la fiesta viral en Tabasco explica por qué gastó millones en el festejo

Ante los señalamientos, críticas y dudas que generó la fiesta de XV años de la joven María Fernanda, celebrada el pasado fin de semana en Tabasco y que contó con artistas de talla internacional como Belinda y J Balvin, su padre, el empresario Juan Carlos Guerrero, emitió un comunicado en el que explica el motivo que lo llevó a organizarle una celebración tan ostentosa a su hija.

La fiesta de Mafer se hizo viral por la trascendencia de sus invitados

La lujosa fiesta de XV años que se volvió viral

La fiesta de María Fernanda, conocida como Mafer, se llevó a cabo el pasado domingo en la Quinta Malagón, en Villahermosa.

El evento contó con Galilea Montijo como presentadora, Belinda como la encargada de cantarle “Las Mañanitas”, mientras que J Balvin, Xavi y Matute fueron los artistas que pusieron a todos a bailar durante la celebración.

De acuerdo con versiones que circularon en redes sociales, la fiesta habría tenido un costo cercano a los 45 millones de pesos, lo que generó gran interés y debate entre usuarios de internet.

El reguetonero colombiano J Balvin fue uno de los cantantes de la fiesta

El motivo por el que su padre organizó la fiesta

Ante la polémica generada por las imágenes virales del evento, el padre de la quinceañera decidió aclarar la situación mediante un comunicado emitido por sus abogados.

En el documento se explica que la decisión de realizar una fiesta de tal magnitud estuvo relacionada con una experiencia personal que cambió su forma de ver la vida.



“Si bien es cierto que la celebración referida pudiera ser percibida por algunos sectores como un evento de gran magnitud, es importante contextualizar las circunstancias personales que motivaron dicho festejo”, señala el comunicado emitido por el despacho GMK & ASSOCIATES, MÉXICO LAW FIRM & CRISIS.

El Sr. Guerrero Rojas, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente tres años una complicación severa de salud, situación que afortunadamente ha sido superada. A raíz de esa experiencia personal, el Sr. Guerrero Rojas tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia, particularmente con su hija en una fecha tan importante”.

Empresario afirma realizar acciones sociales

En el comunicado también se señala que el empresario tabasqueño ha destinado parte de sus ingresos a iniciativas sociales.

Según el documento, ha donado aproximadamente el 50 por ciento de sus utilidades personales a proyectos de apoyo, entre ellos la entrega de alrededor de siete mil juguetes cada Día de Reyes durante los últimos 14 años.

Trasciende que el papá de Mafer pagó por la fiesta unos 45 millones de pesos

Relación laboral con Pemex y aclaraciones

Respecto al presupuesto necesario para la fiesta, el comunicado no especifica cuánto dinero se gastó ni cuánto se pagó a los artistas invitados.

Sin embargo, se señala que los recursos del empresario provienen de su actividad como proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa con la que mantiene relación comercial desde hace más de una década.

Por otra parte, también consideramos importante precisar que el Sr. Guerrero Rojas es proveedor de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde el año 2010, manteniendo una relación comercial ininterrumpida durante más de dieciséis años, y no desde hace siete años como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones”, se aclara en el comunicado.

Asimismo, se asegura que las empresas del empresario han sido auditadas por diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los órganos internos de control de Pemex, sin que se hayan detectado irregularidades.

Niegan relación política en el caso