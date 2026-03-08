Quién es el empresario petrolero vinculado a los XV años de Mafer, la fiesta viral en Tabasco

La fiesta de XV años de Mafer, celebrada en Tabasco, continúa generando conversación en redes sociales y medios de comunicación. Lo que inicialmente llamó la atención por la presencia de artistas como Belinda, Xavi y J Balvin, ahora también ha despertado interés por la presunta participación de un empresario petrolero relacionado con la organización del evento.

La celebración se volvió viral después de que circularan videos del festejo en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observan presentaciones musicales, invitados famosos y una producción de gran escala, lo que llevó a que muchos usuarios la describieran como una de las fiestas más llamativas que se han visto recientemente en redes.

La llamada “fiesta del siglo” generó conversación en redes por su producción y la presencia de celebridades./ X

Conforme el tema ganó popularidad, comenzaron a difundirse versiones sobre quién habría financiado o coordinado el evento. En ese contexto surgió el nombre de un empresario ligado a la industria petrolera, lo que aumentó el interés en torno a la historia detrás de la celebración.

¿Quién es el empresario petrolero relacionado con los XV años de Mafer?

Diversos reportes señalan que el festejo habría sido organizado por familiares cercanos de la joven, entre ellos un empresario que mantiene actividades en el sector petrolero en el sureste del país, particularmente en zonas relacionadas con la industria energética.

Este empresario ha sido identificado como una figura vinculada a negocios relacionados con servicios para la industria petrolera, un sector con fuerte presencia en estados como Tabasco y Campeche, donde operan compañías que colaboran con proyectos energéticos y plataformas.

Un empresario relacionado con la industria petrolera fue vinculado con la organización del festejo./ X

Según las versiones difundidas en medios, su relación con la fiesta estaría vinculada a la organización o financiamiento del evento, lo que explicaría la magnitud del festejo y la presencia de artistas conocidos en la celebración.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los acuerdos o la forma en que los artistas participaron en el evento.

¿Por qué la fiesta de Mafer generó tanta atención en redes?

El festejo comenzó a viralizarse cuando comenzaron a circular videos en los que se observa la participación de Belinda, el cantante Xavi y el reguetonero colombiano J Balvin. La presencia de estas figuras del entretenimiento sorprendió a los asistentes y rápidamente atrajo la atención de los usuarios en internet.

Además de los artistas, también se mencionó la asistencia de la conductora Galilea Montijo, lo que incrementó el impacto mediático del evento. La combinación de celebridades, música en vivo y una producción llamativa convirtió la fiesta en un fenómeno viral.

El Papá de #XVDeMafer, la quinceañera más viral de #Tabasco, es Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero dueño de Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V. Pemex lo demandó en 2019 (Expediente 33/2019, Juzgado 7°) con 13 notificaciones hasta ahora. 💸⚖️@_antonioleyva pic.twitter.com/U05fU8I61f — Soy Luisma (@LumaLpez1) March 8, 2026

Las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión de los videos del evento, que en pocas horas acumularon miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios se sorprendieron por el nivel de producción de la fiesta y por la presencia de invitados famosos.

Aunque no es raro que celebridades asistan a eventos privados, la coincidencia de varios artistas reconocidos en una misma celebración generó curiosidad sobre quién estaba detrás de la organización. Por ello, la fiesta de XV años de Mafer continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales.