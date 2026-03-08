Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Quién es el empresario petrolero vinculado a los XV años de Mafer, la fiesta viral en Tabasco

Los XV años de Mafer en Tabasco se volvieron virales por la presencia de artistas como Belinda, Xavi y J Balvin./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:59 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La celebración de XV años de Mafer en Tabasco, que se volvió viral por la presencia de Belinda, Xavi y J Balvin

La fiesta de XV años de Mafer, celebrada en Tabasco, continúa generando conversación en redes sociales y medios de comunicación. Lo que inicialmente llamó la atención por la presencia de artistas como Belinda, Xavi y J Balvin, ahora también ha despertado interés por la presunta participación de un empresario petrolero relacionado con la organización del evento.

La celebración se volvió viral después de que circularan videos del festejo en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observan presentaciones musicales, invitados famosos y una producción de gran escala, lo que llevó a que muchos usuarios la describieran como una de las fiestas más llamativas que se han visto recientemente en redes.

La llamada “fiesta del siglo” generó conversación en redes por su producción y la presencia de celebridades./ X

Conforme el tema ganó popularidad, comenzaron a difundirse versiones sobre quién habría financiado o coordinado el evento. En ese contexto surgió el nombre de un empresario ligado a la industria petrolera, lo que aumentó el interés en torno a la historia detrás de la celebración.

¿Quién es el empresario petrolero relacionado con los XV años de Mafer?

Diversos reportes señalan que el festejo habría sido organizado por familiares cercanos de la joven, entre ellos un empresario que mantiene actividades en el sector petrolero en el sureste del país, particularmente en zonas relacionadas con la industria energética.

Este empresario ha sido identificado como una figura vinculada a negocios relacionados con servicios para la industria petrolera, un sector con fuerte presencia en estados como Tabasco y Campeche, donde operan compañías que colaboran con proyectos energéticos y plataformas.

Un empresario relacionado con la industria petrolera fue vinculado con la organización del festejo./ X

Según las versiones difundidas en medios, su relación con la fiesta estaría vinculada a la organización o financiamiento del evento, lo que explicaría la magnitud del festejo y la presencia de artistas conocidos en la celebración.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los acuerdos o la forma en que los artistas participaron en el evento.

¿Por qué la fiesta de Mafer generó tanta atención en redes?

El festejo comenzó a viralizarse cuando comenzaron a circular videos en los que se observa la participación de Belinda, el cantante Xavi y el reguetonero colombiano J Balvin. La presencia de estas figuras del entretenimiento sorprendió a los asistentes y rápidamente atrajo la atención de los usuarios en internet.

Además de los artistas, también se mencionó la asistencia de la conductora Galilea Montijo, lo que incrementó el impacto mediático del evento. La combinación de celebridades, música en vivo y una producción llamativa convirtió la fiesta en un fenómeno viral.

Las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión de los videos del evento, que en pocas horas acumularon miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios se sorprendieron por el nivel de producción de la fiesta y por la presencia de invitados famosos.

Aunque no es raro que celebridades asistan a eventos privados, la coincidencia de varios artistas reconocidos en una misma celebración generó curiosidad sobre quién estaba detrás de la organización. Por ello, la fiesta de XV años de Mafer continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales.

Videos de la celebración de Mafer circularon en redes sociales y rápidamente se hicieron tendencia./ X
Últimos videos
Lo Último
15:21 Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
15:20 ¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
14:52 DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
14:47 ¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
14:47 Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
14:27 Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
14:23 ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
14:22 Genoa vence a la Roma con Johan Vásquez como titular
14:21 ¡Motivación a tope! Laurent Mekies asegura que la mentalidad de Max Verstappen está intacta
14:14 ¿Burla contra Canales? Tigres lanza polémica publicación en redes
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
Contra
08/03/2026
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
Fórmula 1
08/03/2026
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
Futbol
08/03/2026
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Futbol
08/03/2026
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
Futbol Internacional
08/03/2026
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?