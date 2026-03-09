Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros

Aún no se ha informado si la víctima era el chófer del micro o un pasajero/X: @EnFocoNoticias1
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:10 - 09 marzo 2026
Los hechos sucedieron a bordo de una unidad de la Ruta 42, cuando pasaba por Luis Cabrera y Orquídea, en la Magdalena Contreras

La tragedia se hizo presente la mañana de este lunes en calles de la Ciudad de México, luego de que se reportara que a bordo de un camión del transporte público de la alcaldía Magdalena Contreras había una persona sin vida.


El cuerpo quedó tendido en las escaleras traseras de la unidad, mientras derramaba líquido vital, lo que generó conmoción entre los pasajeros y personas que transitaban por la zona.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Malinche, de la alcaldía Magdalena Contreras/X: @EnFocoNoticias1

Emergencia en unidad de transporte público en Magdalena Contreras

De acuerdo con testigos y los primeros reportes oficiales, alrededor de las 8:40 de la mañana se registró la emergencia en una unidad de la Ruta 42.


El camión circulaba cerca del cruce de Luis Cabrera y Orquídea, en la colonia La Malinche, cuando los pasajeros se percataron de que un hombre de aproximadamente 29 años sacó un objeto punzocortante para autolesionarse.


La situación alertó y atemorizó a los usuarios del transporte público, quienes solicitaron ayuda de inmediato.

Tras la solicitud de apoyo, los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron la ausencia de signos vitales debido a heridas en muñecas y cuello”, informó la alcaldía Magdalena Contreras de manera oficial.

Autoridades señalan posible problema de salud mental

Según las autoridades, y con base en testimonios de acompañantes y familiares presentes en la escena, la persona presuntamente se encontraba en tratamiento médico por un padecimiento de salud mental.


Debido a esta situación, se presume que pudo haber atentado contra su propia vida.


Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Auxiliar, acordonaron el área y dieron parte al Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Dudas sobre si era pasajero o conductor

Hasta el momento no se ha esclarecido si la víctima era un pasajero o el propio conductor de la unidad de la Ruta 42.


En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a un hombre con camisa blanca y pantalón negro, vestimenta que suele ser parte del uniforme de los operadores del transporte público.


Además, en otra fotografía filtrada del interior del microbús se aprecia que el pasillo está completamente cubierto de sangre, lo que hace suponer que el hombre se desplazó desde la parte delantera del vehículo hasta las escaleras traseras, donde finalmente quedó sin vida.


La escena generó gran impacto entre vecinos, automovilistas y usuarios de redes sociales, quienes no pudieron evitar reaccionar ante la tragedia ocurrida en pleno transporte público de la capital.

