¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi

La llegada de Lionel Messi a la MLS no solo revolucionó el futbol en Estados Unidos, también abrió la conversación sobre el impacto económico que genera el astro argentino. En ese contexto, Jorge Mas, copropietario del Inter Miami CF, reveló recientemente detalles sobre las ganancias anuales del campeón del mundo.

¿Cuánto gana Messi en la MLS?

De acuerdo con el directivo, el capitán argentino percibe entre 70 y 80 millones de dólares al año gracias a una estructura de ingresos que va mucho más allá de su contrato como futbolista. La cifra incluye salario, compensaciones garantizadas y diversos acuerdos comerciales que forman parte del histórico fichaje del jugador en la liga estadounidense.

Lionel Messi festeja su gol 899 | AP

Mas explicó que el salario base de Messi con Inter Miami es de aproximadamente 12 millones de dólares anuales. Sin embargo, esa cifra se complementa con una compensación garantizada que asciende a 20.446.667 dólares, lo que eleva significativamente el ingreso directo del futbolista dentro del club de Florida.

Convenios comerciales

No obstante, la verdadera magnitud del acuerdo se entiende al considerar los convenios comerciales que acompañaron su llegada a la MLS. Entre ellos destacan importantes alianzas con marcas globales, así como acuerdos estratégicos con empresas vinculadas a la transmisión y comercialización del torneo.

Messi festejando con el agradecimiento a Dios l X:InterMiamiCF

Uno de los pilares de estos ingresos proviene del patrocinio que Messi mantiene con la marca deportiva Adidas, socio histórico del jugador y también patrocinador oficial de la MLS. Este vínculo comercial forma parte del paquete que fortalece la presencia del argentino dentro del mercado estadounidense.

Otro elemento clave es el acuerdo de reparto de ingresos que el futbolista mantiene con Apple, compañía que posee los derechos de transmisión del campeonato a través de su plataforma. Este convenio le permite al argentino recibir una parte de las ganancias generadas por nuevas suscripciones relacionadas con la cobertura de la liga.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

El modelo de negocio que rodea a Messi es considerado uno de los más innovadores en la historia del futbol moderno, ya que combina salario deportivo con participación directa en los ingresos comerciales de la competencia. La fórmula refleja el impacto mediático y comercial que el campeón del mundo genera a nivel global.