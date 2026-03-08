Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi

ROTA LIONEL MESSI | RÉCORD
ROTA LIONEL MESSI | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 12:33 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El argentino acumula una bolsa importante por jugar en la MLS

La llegada de Lionel Messi a la MLS no solo revolucionó el futbol en Estados Unidos, también abrió la conversación sobre el impacto económico que genera el astro argentino. En ese contexto, Jorge Mas, copropietario del Inter Miami CF, reveló recientemente detalles sobre las ganancias anuales del campeón del mundo.

¿Cuánto gana Messi en la MLS?

De acuerdo con el directivo, el capitán argentino percibe entre 70 y 80 millones de dólares al año gracias a una estructura de ingresos que va mucho más allá de su contrato como futbolista. La cifra incluye salario, compensaciones garantizadas y diversos acuerdos comerciales que forman parte del histórico fichaje del jugador en la liga estadounidense.

Lionel Messi festeja su gol 899 | AP

Mas explicó que el salario base de Messi con Inter Miami es de aproximadamente 12 millones de dólares anuales. Sin embargo, esa cifra se complementa con una compensación garantizada que asciende a 20.446.667 dólares, lo que eleva significativamente el ingreso directo del futbolista dentro del club de Florida.

Convenios comerciales 

No obstante, la verdadera magnitud del acuerdo se entiende al considerar los convenios comerciales que acompañaron su llegada a la MLS. Entre ellos destacan importantes alianzas con marcas globales, así como acuerdos estratégicos con empresas vinculadas a la transmisión y comercialización del torneo.

Messi festejando con el agradecimiento a Dios l X:InterMiamiCF

Uno de los pilares de estos ingresos proviene del patrocinio que Messi mantiene con la marca deportiva Adidas, socio histórico del jugador y también patrocinador oficial de la MLS. Este vínculo comercial forma parte del paquete que fortalece la presencia del argentino dentro del mercado estadounidense.

Otro elemento clave es el acuerdo de reparto de ingresos que el futbolista mantiene con Apple, compañía que posee los derechos de transmisión del campeonato a través de su plataforma. Este convenio le permite al argentino recibir una parte de las ganancias generadas por nuevas suscripciones relacionadas con la cobertura de la liga.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

El modelo de negocio que rodea a Messi es considerado uno de los más innovadores en la historia del futbol moderno, ya que combina salario deportivo con participación directa en los ingresos comerciales de la competencia. La fórmula refleja el impacto mediático y comercial que el campeón del mundo genera a nivel global.

Desde su llegada a Inter Miami, Messi no solo elevó el rendimiento deportivo del club, sino que también disparó la venta de boletos, camisetas y audiencias televisivas. Las cifras reveladas por Jorge Mas confirman que el argentino no solo es una figura clave en la cancha, sino también uno de los motores económicos más importantes en la historia reciente de la MLS.

Últimos videos
Lo Último
12:41 Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
12:40 ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
12:33 ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
12:23 Gignac y su posible último clásico
11:59 ¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
11:48 El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
11:43 Betis y Álvaro Fidalgo sufren dura derrota en su visita ante Getafe
11:37 Los ‘consentidos’: Chivas el segundo equipo con más penaltis pitados por el Gato Ortiz; uno menos que América
11:04 ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
11:00 Marcha 8M en CDMX: Ruta, horarios y movimiento para este 2026
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
Contra
08/03/2026
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
ROTA LIONEL MESSI | RÉCORD
Futbol
08/03/2026
¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
Gignac y su posible último clásico
Futbol
08/03/2026
Gignac y su posible último clásico
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
Futbol
08/03/2026
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
Contra
08/03/2026
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?