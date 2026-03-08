Verificación de edad requerida
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores
El ocaso de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lejos de ser un retiro silencioso, se ha convertido en el último capítulo de la rivalidad más grande en la historia del deporte. Con el portugués en Arabia Saudita y el argentino en Estados Unidos, la lucha por el trono del máximo goleador de todos los tiempos sigue más viva que nunca.
CR7 SUEÑA CON LOS MIL GOLES
Cristiano Ronaldo continúa liderando la tabla histórica. Con 965 goles oficiales, el delantero del Al-Nassr ha dejado claro que su ambición no tiene fecha de caducidad. Su objetivo es ahora una cifra que parecía inalcanzable para el futbol moderno, los 1000 goles como profesional.
Su paso por el Real Madrid (451 goles) y el Manchester United (145 goles) cimentó una leyenda que hoy se extiende en la liga saudí y con la selección de Portugal, donde mantiene una vigencia física envidiable.
MESSI, EN LA ANTESALA DE LOS 900
Por su parte, Lionel Messi sigue acechando la cima desde el Inter de Miami. El astro argentino se encuentra actualmente con 899 goles, a tan solo un grito de cruzar la barrera de los nueve centenares de anotaciones.
Aunque Messi ha diversificado su juego hacia la creación, su efectividad frente al arco no ha disminuido. Tras su histórica etapa en el FC Barcelona (672 goles) y su paso por el PSG, el capitán de la Selección Argentina busca cerrar la brecha con el portugués en esta recta final.
TODOS LOS GOLES DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO
Lionel Messi
Goles
Cristiano Ronaldo
Goles
FC Barcelona
672
Real Madrid
451
Argentina
115
Portugal
143
Inter de Miami
80
Manchester United
145
PSG
32
Al-Nassr
120
Juventus
101
Sporting de Lisboa
5
Total
899
Total
965
EL LEGADO DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO
A pesar de que ambos han abandonado la élite europea, el mundo del fútbol permanece dividido entre quienes prefieren la potencia y disciplina de Cristiano o la magia y precisión de Messi. Lo que es innegable es que, incluso en lados opuestos del planeta, el tiempo parece no pasar para sus botines.
La moneda sigue en el aire: ¿Logrará Cristiano alcanzar los cuatro dígitos o podrá Messi remontar en los últimos compases de su carrera? El espectáculo, para fortuna de los aficionados, todavía no termina.