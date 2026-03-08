Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores

El ocaso de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lejos de ser un retiro silencioso, se ha convertido en el último capítulo de la rivalidad más grande en la historia del deporte. Con el portugués en Arabia Saudita y el argentino en Estados Unidos, la lucha por el trono del máximo goleador de todos los tiempos sigue más viva que nunca.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | X: @Ligue1_ESP / AP

CR7 SUEÑA CON LOS MIL GOLES

Cristiano Ronaldo continúa liderando la tabla histórica. Con 965 goles oficiales, el delantero del Al-Nassr ha dejado claro que su ambición no tiene fecha de caducidad. Su objetivo es ahora una cifra que parecía inalcanzable para el futbol moderno, los 1000 goles como profesional.

Su paso por el Real Madrid (451 goles) y el Manchester United (145 goles) cimentó una leyenda que hoy se extiende en la liga saudí y con la selección de Portugal, donde mantiene una vigencia física envidiable.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC

MESSI, EN LA ANTESALA DE LOS 900

Por su parte, Lionel Messi sigue acechando la cima desde el Inter de Miami. El astro argentino se encuentra actualmente con 899 goles, a tan solo un grito de cruzar la barrera de los nueve centenares de anotaciones.

Aunque Messi ha diversificado su juego hacia la creación, su efectividad frente al arco no ha disminuido. Tras su histórica etapa en el FC Barcelona (672 goles) y su paso por el PSG, el capitán de la Selección Argentina busca cerrar la brecha con el portugués en esta recta final.

Lionel Messi festeja su gol 899 | AP

TODOS LOS GOLES DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

Lionel Messi Goles Cristiano Ronaldo Goles FC Barcelona 672 Real Madrid 451 Argentina 115 Portugal 143 Inter de Miami 80 Manchester United 145 PSG 32 Al-Nassr 120 Juventus 101 Sporting de Lisboa 5 Total 899 Total 965

EL LEGADO DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

A pesar de que ambos han abandonado la élite europea, el mundo del fútbol permanece dividido entre quienes prefieren la potencia y disciplina de Cristiano o la magia y precisión de Messi. Lo que es innegable es que, incluso en lados opuestos del planeta, el tiempo parece no pasar para sus botines.