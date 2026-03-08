Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:55 - 08 marzo 2026
Las leyendas del futbol mundial tienen una última competencia: la lucha por ser el máximo goleador en la historia

El ocaso de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lejos de ser un retiro silencioso, se ha convertido en el último capítulo de la rivalidad más grande en la historia del deporte. Con el portugués en Arabia Saudita y el argentino en Estados Unidos, la lucha por el trono del máximo goleador de todos los tiempos sigue más viva que nunca.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | X: @Ligue1_ESP / AP

CR7 SUEÑA CON LOS MIL GOLES

Cristiano Ronaldo continúa liderando la tabla histórica. Con 965 goles oficiales, el delantero del Al-Nassr ha dejado claro que su ambición no tiene fecha de caducidad. Su objetivo es ahora una cifra que parecía inalcanzable para el futbol moderno, los 1000 goles como profesional.

Su paso por el Real Madrid (451 goles) y el Manchester United (145 goles) cimentó una leyenda que hoy se extiende en la liga saudí y con la selección de Portugal, donde mantiene una vigencia física envidiable.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC

MESSI, EN LA ANTESALA DE LOS 900

Por su parte, Lionel Messi sigue acechando la cima desde el Inter de Miami. El astro argentino se encuentra actualmente con 899 goles, a tan solo un grito de cruzar la barrera de los nueve centenares de anotaciones.

Aunque Messi ha diversificado su juego hacia la creación, su efectividad frente al arco no ha disminuido. Tras su histórica etapa en el FC Barcelona (672 goles) y su paso por el PSG, el capitán de la Selección Argentina busca cerrar la brecha con el portugués en esta recta final.

Lionel Messi festeja su gol 899 | AP

TODOS LOS GOLES DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

Lionel Messi

Goles

Cristiano Ronaldo

Goles

FC Barcelona

672

Real Madrid

451

Argentina

115

Portugal

143

Inter de Miami

80

Manchester United

145

PSG

32

Al-Nassr

120

Juventus

101

Sporting de Lisboa

5

Total

899

Total

965

EL LEGADO DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

A pesar de que ambos han abandonado la élite europea, el mundo del fútbol permanece dividido entre quienes prefieren la potencia y disciplina de Cristiano o la magia y precisión de Messi. Lo que es innegable es que, incluso en lados opuestos del planeta, el tiempo parece no pasar para sus botines.

La moneda sigue en el aire: ¿Logrará Cristiano alcanzar los cuatro dígitos o podrá Messi remontar en los últimos compases de su carrera? El espectáculo, para fortuna de los aficionados, todavía no termina.

