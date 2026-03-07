Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Golazo de Messi catapulta victoria del Inter Miami sobre DC United

Messi festejando con el agradecimiento a Dios l X:InterMiamiCF
Ramiro Pérez Vásquez 17:44 - 07 marzo 2026
El conjunto rosado ligó su segunda victoria en el inicio de la temporada de la MLS

Inter Miami CF consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 sobre DC United en duelo correspondiente a la tercera jornada de la MLS para ligar su segunda victoria. El conjunto de Florida mostró contundencia en la primera parte y supo resistir la reacción local para quedarse con los tres puntos.

El equipo rosa abrió el marcador al minuto 17 gracias a Rodrigo De Paul, quien aprovechó un error en la salida del rival. Tras un robo en zona ofensiva por parte del conjunto visitante, el mediocampista argentino tomó el balón en el área y sacó un disparo preciso que se incrustó cerca del ángulo derecho del arquero, firmando así el 0-1.

Rodrigo De Paul abrió el marcador l X:InterMiamiCF

La presión alta de Inter Miami fue clave durante los primeros minutos del encuentro, obligando a DC United a cometer errores en su propio campo. Esa intensidad permitió que el equipo visitante dominara el ritmo del partido y generara varias oportunidades de peligro.

¿Cómo fue el golazo de Messi? 

El segundo tanto llegó apenas diez minutos después, al 27’, cuando apareció la calidad de Lionel Messi. El capitán argentino recibió un pase filtrado dentro del área y, ante la salida del guardameta, resolvió con una elegante vaselina que terminó en el fondo de la red para ampliar la ventaja.

Con el 0-2 en el marcador, Inter Miami controló gran parte del encuentro, moviendo el balón con calma y buscando aprovechar los espacios que dejaba el conjunto capitalino al adelantar líneas en busca del descuento.

Inter Miami previo al juego ante DC United l X:InterMiamiCF

Los locales reaccionaron 

Durante la segunda mitad, DC. United comenzó a encontrar mejores sensaciones en ataque y aumentó la presión sobre la portería visitante. El equipo local generó varias aproximaciones que pusieron a prueba la defensa del cuadro rosa.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 75, cuando Tai Baribo apareció dentro del área para marcar el 1-2 tras el rebote del guardameta y devolverle la esperanza al conjunto de Washington en los minutos finales del encuentro.

DC United descontó ante Inter Miami l X:dcunited

A pesar del empuje local en el cierre, Inter Miami logró sostener la ventaja para asegurar su triunfo en la tercera jornada del campeonato. Con este resultado, el equipo encabezado por Messi continúa sumando puntos importantes en el inicio de la temporada de la MLS 2026. 

