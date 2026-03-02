Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Simplemente el GOAT! Messi es el cuarto mejor anotador de tiro libre de la historia; empatado con Marcos Assunção

Lionel Messi y gol número 70 de tiro libre | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:00 - 01 marzo 2026
El astro argentino comandó al Inter Miami a su primera victoria de la temporada en la MLS, con todo y un golazo

Estamos en 2026 y el mundo del futbol aún gira en torno a él. El niño que llegó a Barcelona con una valija y conquistó no sólo España, sino que el orbe entero. Ahora, Lionel Messi consiguió un nuevo hito en su ya impoluta carrera; el rosarino llegó a 70 goles de tiro libre en su trayectoria. 

La Pulga consiguió dicho tanto en el encuentro ante el Orlando City, que dicho sea de pasó, fue una remontada espectacular por parte del Inter Miami, de la mano de Messi. En los minutos finales del partido, el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain tomó el balón y, aunque su cobró no fue el mejor, terminó por entrar en la parte inferior de la portería de Maxime Crépeau.

Lionel Messi y gol número 70 de tiro libre | AP

Cuarto mejor anotador de tiro libre

Además de llegar a su gol número 70 en este rubro, Lionel Messi se colocó en la cuarta posición entre los mejores anotadores de tiro libre. Junto al argentino se encuentra Marcos Assunção, exjugador brasileño que estuvo gran parte de su carrera en el Brasileirao, aunque también formó parte de la Roma y Real Betis en Europa; y Al-Ahli Dubai y Al-Shabab en los Emiratos Árabes Unidos.

Por encima del astro argentino se encuentran tres brasileños más, uno con más reconocimiento internacional que los otros dos. El tercer lugar es para Juninho Pernambucano (72); Roberto Dinamite, considerado el mejor jugador en la historia de Vasco da Gama (75); y Marcelinho Carioca, considerado el mejor tirador de todos los tiempos (78).

Juninho Pernambucano en Brasil | AFP

¿Hay una lista no oficial de tiros libre?

Pese a que la lista que se manejó es considerada como oficial, hay muchas más que circulan en redes y distintos medios. Entre ellas hay una en la Pelé figura como uno de los mejores anotadores, con 70 goles, aunque de manera oficial solamente se le contabilizan 44.

Otro que ha sufrido estragos con la lista es Juninho Pernambucano, quien le han descontado goles que hizo en partidos no oficiales. El originario de Recife hizo 77 goles, pero algunos en dichos juegos amistosos o equipos inferiores. 

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP
