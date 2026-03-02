¡Histórico! Lionel Messi suma más de dos décadas marcando al menos un gol por año

Lionel Messi sigue imparable con Inter Miami. A pesar de caer en su debut en la nueva temporada de la Major League Soccer, el astro argentino y compañía lograron recuperarse y con una segunda parte gloriosa ante Orlando City, sacaron sus primeros tres puntos en la campaña.

Messi comandó la remontada tras irse abajo 2-0 en Orlando, al anotar dos veces en una segunda mitad. Aunque los goles ayudaron para firmar la victoria de visita, también le ayudaron al astro argentino a registrar una nueva marca histórica.

Histórica marca

Con los dos goles de esta noche, Lionel Messi firmó su vigésimo segundo año consecutivo anotando al menos un gol oficial, una racha que inició en el 2005, cuando registró su primer gol oficial ante Albacete y desde entonces ha logrado marcar año con año llegando casi a los 900 tantos.

Ahora Messi estará buscando firmar una nueva temporada en la que registre cifras importantes.En el 2025 alcanzó los 46 goles tanto con club y selección. Ahora, con el Mundial también en puerta, el astro argentino podría estar pensando sumar números similares y alcanzar los 950 tantos.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

Los mejores años de Messi

Desde su primer año como profesional cuando marcó tan sólo tres goles, Messi se ha convertido en una máquina de hacer goles pues, salvo su segundo año cuando sólo marcó 12, ha registrado más de 20 tantos todos los años.

Sus mejores registros goleadores llegaron entre 2010 y 2019 pues logró superar los 45 goles todos los años de hecho, salvo el 2013 cuando precisamente registro 45, el resto de los años logró marcar 50 tantos o más con el 2012 siendo una cosa de locos marcando 91 goles.

Lionel Messi guió la remontada | AP

Los peores años

A pesar de que es raro ver que Messi tenga malos años en cuanto goles, hubo un par de años en los que no fue tan determinante al momento de mandar el balón al fondo de las redes. Aunque siempre logró sumar más de dos docenas, el no alcanzar los 30 tantos se podría considerar que estuvo a la baja.

En el 2020, sólo registró 27 goles, en el 2023 fueron 28 y en el 2024 alcanzó los 29. Salvo esos tres años, el astro argentino ha estado entre los máximos goleadores a nivel mundial y ahora está a sólo dos anotaciones de los 900.

Messi en el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos | MexSport

Acecha a CR7