Empelotados

Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes

Alana y Milica en sparring | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:02 - 01 marzo 2026
La influencer mexicana presumió como es que "ganó" el combate de práctica frente a la argentina

Lo que comenzó como una amistad terminó como un combate y paliza exhibida en redes sociales. La influencer mexicana Alana ha sacudido X al publicar un video de casi cuatro minutos donde se le ve dando una paliza en un combate de práctica contra la argentina Milica.

La filtración de este sparring es la respuesta directa a las acusaciones de Milica, quien sugirió que las peleas de exhibición de la mexicana estaban "arregladas".

Alana Flores en presentación de combate | @supernovaboxing

ALANA DA PALIZA A MILICA... EN REDES

El video, que ya supera los 4.8 millones de reproducciones, muestra a una Alana conectando golpes contundentes que dejaron a su rival sin respuesta. Sin embargo, la publicación no vino sola; Alana acompañó el material con un extenso mensaje en el que acusó a Milica de ser interesada y de haberle faltado al respeto en el pasado, revelando detalles de cuando supuestamente eran "amigas".

En su descargo, Alana no se guardó nada. La mexicana reveló que, a pesar de haberle ofrecido alojamiento en su casa cuando Milica no tenía dónde quedarse en México. Además, Alana señaló que Milica ha intentado "colgarse" de su fama durante años, buscando desesperadamente una invitación a eventos como La Velada del Año.

"¿Te quedaste con ganas de más? Me vas a decir careta a mí y cuando éramos 'amigas' y en MX no tenías dónde quedarte te invité a mi casa", sentenció Alana en su post de X.

La mexicana también sacó a la luz que la esperada pelea oficial entre ambas no se concretó, no por falta de voluntad de Alana, sino porque Milica habría rechazado la oferta en privado alegando que "no estaba lista", una postura que supuestamente mantiene desde diciembre del año pasado.

LA RESPUESTA DE MILICA

Ante la viralización de la golpiza, Milica no tardó en minimizar el impacto del video. A través de su comunidad en X, la argentina aclaró que las imágenes corresponden a un vlog grabado hace más de dos años, cuando ella solo tenía tres meses de entrenamiento en el boxeo y se encontraba de vacaciones en México.

Milica, ganadora en Supernova Strikers | IG: supernovaboxing

La influencer argentina también criticó la respuesta de Alana, señalando que la mexicana recurrió a ataques personales y "distorsionados" al no tener argumentos para refutar las dudas sobre la legitimidad de sus combates previos.

"Lo gracioso es que saltó con banda de cosas que nada que ver y nunca negó lo que yo dije", concluyó Milica.
