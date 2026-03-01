¡Tensión por racismo! Activan protocolo antirracista en el Elche vs Espanyol

La agresión verbal no cesa en el futbol europeo, en esta ocasión el duelo entre Elche y Espanyol tuvo que ser detenido por un momento por el silbante tras activarse el protocolo antirracista de un posible acto verbal de Rafael Mir Vicente a El Hilali.

El juego tuvo que ser pausado alrededor del minuto 80 tras el cruce de ambos futbolistas cuando el jugador del Espanyol se giró hacia el árbitro para notificarle lo sucedido con el señalamiento a su oponente por un acto de racismo.

Por su parte, Rafa Mir negó haberlo realizado, y le restó importancia; sin embargo, el colegiado activó el protocolo y tras unos minutos se volvió a reanudar en un partido que terminó con la repartición de unidades luego de un 2-2 final.

Activan protocolo antirracismo l CAPTURA

¿Qué dijo el acta arbitral?

Tras la finalización del partido se reveló que fue exactamente lo que pasó y por qué se detuvo el juego con la activación del protocolo, acto que solo sucede cuando se realiza un lanzamiento verbal muy grave, tal como sucedió recientemente con Vinicius y Prestianni.

“En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: “viniste en patera”, resalta el informe.

Árbitro activa protocolo l CAPTURA

Sin embargo, se complementa con que los árbitros no alcanzaron escuchar nada al respecto: “no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos.”

Rafa Mir abría lanzado agresión verbal l CAPTURA

Compañero asegura que hubo racismo

Tras el juego ante los micrófonos Edu Expósito tuvo declaraciones y tocó el tema sensible del juego resaltando que él no escuchó pero que un compañero si alcanzó a oír lo lanzado por el jugador del Elche durante los últimos minutos.