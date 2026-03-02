¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana

Milica y Alana Flores siguen tirándose mensajes, las protagonistas siguen llenando de respuestas en sus cuentas oficiales de X ahora la regiomontana ha revelado que posiblemente la sudamericana le haya robado unos lentes.

Alana Flores en un live l X:alanafloresf

Así comenzó expresando la creadora de contenido de Argentina: “salta con otra jkjja nadie habló de q los jueces son corruptos xdd si que busca más ventaja en un contexto donde ya de por sí la tiene y q encima se da el tupé de creerse superior.”

Continúa resaltando que se la ofrecieron como contrincante por más dinero que su próxima rival: “No voy a pelear con ella porque se quedó sin rival, me la ofrecieron hace una semana jajjj no voy a cambiar mi preparación ni dejar tirada a arigeli por mas plata que sea…”

“Que siempre tenga problemas con sus rivales por las mil exigencias que pone, y en general, con todo el mundoo a mi no me incumbe jakdjaj que le pasaaaa eso está mal”, termina por catapultar; sin embargo, pronto recibió la respuesta a su discurso en X.

Milica | @supernovaboxing

¿Qué dijo Alana?

Flores respondió asegurando que le dio miedo a la argentina: “Uy no neta que hueva, mejor di que te dio miedo y que pediste como 150 mil dólares para pelear conmigo, que cuando te preste dinero ponías puras trabas para pagarme y hasta que nos alejamos lo hiciste y esos lentes Prada me huele a que son los míos porque casualmente después de ese viaje desaparecieron.”

La regiomontana catapultó con que s ehubiera evitado pelado en la red social y lo hubiesen hecho en el ring: “Mucho pedo peleando por Twitter hubieras aceptado la pelea y ya, te quedaste con un menor pago y fuera de la cartelera principal”.

Alana Flores en Kings League | X: @kingsleague_mex

Milica volvió a contraatacar

Milica siguió atenta y respondió a la mexicana: “la que empezó el problema fuiste vos yo estaba tranquilita en lo mío jakdjaj y siempre saltas con una perso re distorsionada de cosas re xd te recuerdo la que tiene mil clips por ahí dando mil excusas para no pelear conmigo sos vos.