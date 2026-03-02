Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana

Alana Flores | IG: alanafloresf
Ramiro Pérez Vásquez 18:07 - 01 marzo 2026
La regiomontana y la argentina siguen tirando mensajes

Milica y Alana Flores siguen tirándose mensajes, las protagonistas siguen llenando de respuestas en sus cuentas oficiales de X ahora la regiomontana ha revelado que posiblemente la sudamericana le haya robado unos lentes. 

Alana Flores en un live l X:alanafloresf

Así comenzó expresando la creadora de contenido de Argentina: “salta con otra jkjja nadie habló de q los jueces son corruptos xdd si que busca más ventaja en un contexto donde ya de por sí la tiene y q encima se da el tupé de creerse superior.”

Continúa resaltando que se la ofrecieron como contrincante por más dinero que su próxima rival: “No voy a pelear con ella porque se quedó sin rival, me la ofrecieron hace una semana jajjj no voy a cambiar mi preparación ni dejar tirada a arigeli por mas plata que sea…”

“Que siempre tenga problemas con sus rivales por las mil exigencias que pone, y en general, con todo el mundoo a mi no me incumbe jakdjaj que le pasaaaa eso está mal”, termina por catapultar; sin embargo, pronto recibió la respuesta a su discurso en X.

Milica | @supernovaboxing

¿Qué dijo Alana? 

Flores respondió asegurando que le dio miedo a la argentina: “Uy no neta que hueva, mejor di que te dio miedo y que pediste como 150 mil dólares para pelear conmigo, que cuando te preste dinero ponías puras trabas para pagarme y hasta que nos alejamos lo hiciste y esos lentes Prada me huele a que son los míos porque casualmente después de ese viaje desaparecieron.”

La regiomontana catapultó con que s ehubiera evitado pelado en la red social y lo hubiesen hecho en el ring: “Mucho pedo peleando por Twitter hubieras aceptado la pelea y ya, te quedaste con un menor pago y fuera de la cartelera principal”.

Alana Flores en Kings League | X: @kingsleague_mex

Milica volvió a contraatacar 

Milica siguió atenta y respondió a la mexicana: “la que empezó el problema fuiste vos yo estaba tranquilita en lo mío jakdjaj y siempre saltas con una perso re distorsionada de cosas re xd te recuerdo la que tiene mil clips por ahí dando mil excusas para no pelear conmigo sos vos. 

La argentina le dejó su mensaje que mejor se concentre en sus próxima pelea y deje de estar con mensajes en redes sociales: “Que paja seguir repitiéndote las cosas, seguí enfocada en tus peleas profesionales bb”.

