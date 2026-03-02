Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil

Después de dos meses y medio en el cargo, el Clube do Remo de Brasil anunció la salida de Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana y de los Xolos de Tijuana. El abrupto despido del colombiano llegó tras la derrota en el duelo de Ida de la Final del Campeonato Paranaense ante Paysandu, equipo de Serie C (Tercera División).

"Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada", comentó el conjunto de Belém en sus redes sociales.

Juan Carlos Osorio en su etapa en México | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Juan Carlos Osorio en Brasil

El entrenador colombiano fue anunciado en diciembre del 2025 por lo que llegó con grandes expectativas al equipo del estado de Paraná. El Clube do Remo logró su ascenso al Brasileirao en 2025, por lo que buscaron un entrenador de experiencia para su aventura en Primera División.

Sin embargo, 'El Profe' tuvo un paso poco decoroso y sin muchos puntos a destacar. En 13 partidos, el equipo brasileño solamente logró cuatro victorias con Osorio; además de siete empates y dos derrotas.

Todas las victorias de Juan Carlos Osorio con el Clube do Remo fueron en el Campeonato Paranaense; en el Brasileirao empató en tres ocasiones y perdió un juego. Su debut fue bueno, ya que logró una victoria ante el Bragantino en dicho certamen.

Su segundo encuentro fue en el Brasileirao, que terminó con ser su primera y única derrota en dicho torneo. Después de ese descalabro, el León Azul y el colombiano estuvieron 10 partidos invictos, aunque con una gran cantidad de empates en el proceso.

Termina su tercera etapa en Brasil

Con su despido, Juan Carlos Osorio se despidió por tercera ocasión del país brasileño; anteriormente dirigió a Sao Paulo y Athletico Paranaense. Fue con el equipo paulista en el que estuvo más tiempo, con un total de 29 partidos.