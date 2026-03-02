¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia

Hijo de la guerra. Yugoslavo de nacimiento, pero héroe de la República Constituyente de Croacia. Ese es Luka Modrić, quien por medio de sus redes sociales recordó el momento que cambió su vida: su primer partido como jugador de la Selección de Croacia.

El 1 de marzo de 2006 no es una fecha baladí para el país balcánico, pues fue cuando su máximo ídolo llegó a portar esa estrafalaria playera, muy parecida a la que usaron por mucho tiempo los Tecos en nuestro país. Dicho encuentro fue ante Argentina, liderada por Juan Román Riquelme y con un joven Lionel Messi como máxima apuesta a futuro.

¿Cómo fue el debut de Luka Modrić con Croacia?

El histórico exjugador del Real Madrid, en ese tiempo estaba fuera del gran radar europeo, además de formar parte del Dinamo Zagreb de su país. El hombre que llevó a Lukita a esa primera gran aventura fue Zlatko Kranjčar, quien falleció en 2021.

Junto a Modrić en ese medio campo estuvo Niko Kovac, quien tiempo después fue su entrenador en los Vatreni. Luka fue titular y disputó 84 minutos, con un 14 en la espalda, que no le duró mucho, pues después evolucionó a ser el 10 de dicha selección.

Dicho partido terminó con una victoria para los europeos sobre la Albiceleste, en Basilea. Para los croatas marcaron Ivan Klasnic, Darijo Srna y Dario Simic; por los sudamericanos los anotadores fueron Carlos Tévez y La Pulga.

Luka Modrić en otro amistoso con Croacia | AFP

Luka Modrić cambió para siempre a Croacia

El 25 de junio de 1991 Croacia fue proclamada independiente, tras una lucha que llevó años. Ese niño de melena rubia creció en un ambiente bélico, no apto para cualquier persona, lo que lo hizo un jugador de otra estirpe.

Modrić creció viendo en la televisión a una generación dorada, con Davor Šuker a la cabeza; aquel equipo logró un tercer lugar en Francia 98. Sin embargo, Luka superó completamente a sus antecesores y guió a Croacia a jugar su primer Final de Copa del Mundo ante Francia; además de otro tercer lugar en 2022.