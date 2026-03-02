Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea

Arsenal celebrando su triunfo ante el Chelsea | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:36 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La cantante británica nuevamente salió apoyando a sus Gunners.

Dua Lipa y su familia estuvieron presentes en el Emirates Stadium en la victoria del Arsenal 2 a 1 ante Chelsea en una edición más del derbi londinense; resultado que mantiene a los Gunners en la cima de la Premier League.

La fan N.° 1 del Arsenal

La cantante británica ha aparecido en múltiples ocasiones apoyando a sus Gunners; no importa si es Premier League, Champions League, en una foto o posando con las jugadoras del Arsenal Femenil, ella siempre tiene presente a su equipo.

Ahora, en esta ocasión apareció en el derbi londinense, donde el Arsenal se impuso 2 goles a 1 al Chelsea, siendo más líderes que nunca a cinco puntos del Manchester City.

Dua Lipa con parte del equipo femenil del Arsenal | Arsenal Femenil

La gran cantidad de juego de los Gunners

Arsenal afronta compromisos muy importantes, donde tiene en puerta compromisos vitales de la Premier League, la quinta ronda de la FA Cup y juegos de Champions League.

  • Brighton vs. Arsenal: Semana 29 de la Premier League.

  • Mansfield vs. Arsenal: Quinta ronda de la FA Cup.

  • Leverkusen vs. Arsenal: Octavos de Final de la Champions League.

  • Arsenal vs. Everton: Semana 30 de la Premier League.

  • Arsenal vs. Leverkusen: Octavos de Final de la Champions League. 

Bukayo Saka seguirá siendo jugador del Arsenal por lo menos cuatro años más | AP
Bukayo Saka seguirá siendo jugador del Arsenal por lo menos cuatro años más | AP
Últimos videos
Lo Último
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
20:18 ¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
20:16 Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
20:01 Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
19:57 Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
19:37 Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
19:36 ¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea
19:30 La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"
19:29 VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
19:22 ¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Rota Gol Raúl Jiménez
Futbol
01/03/2026
¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Futbol
01/03/2026
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Futbol
01/03/2026
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Empelotados
01/03/2026
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Empelotados
01/03/2026
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
Futbol
01/03/2026
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil