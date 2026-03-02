¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea

Dua Lipa y su familia estuvieron presentes en el Emirates Stadium en la victoria del Arsenal 2 a 1 ante Chelsea en una edición más del derbi londinense; resultado que mantiene a los Gunners en la cima de la Premier League.

La fan N.° 1 del Arsenal

La cantante británica ha aparecido en múltiples ocasiones apoyando a sus Gunners; no importa si es Premier League, Champions League, en una foto o posando con las jugadoras del Arsenal Femenil, ella siempre tiene presente a su equipo.

Ahora, en esta ocasión apareció en el derbi londinense, donde el Arsenal se impuso 2 goles a 1 al Chelsea, siendo más líderes que nunca a cinco puntos del Manchester City.

Dua Lipa con parte del equipo femenil del Arsenal | Arsenal Femenil

La gran cantidad de juego de los Gunners

Arsenal afronta compromisos muy importantes, donde tiene en puerta compromisos vitales de la Premier League, la quinta ronda de la FA Cup y juegos de Champions League.

Brighton vs. Arsenal: Semana 29 de la Premier League.

Mansfield vs. Arsenal: Quinta ronda de la FA Cup.

Leverkusen vs. Arsenal: Octavos de Final de la Champions League.

Arsenal vs. Everton: Semana 30 de la Premier League.

Arsenal vs. Leverkusen: Octavos de Final de la Champions League.