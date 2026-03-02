Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema

TVS Deportes captó una pelea donde unos "aficionados" del América protagonizaban una pelea en el partido contra Tigres que rápidamente se viralizó, dejando imágenes lamentables y reabriendo el debate sobre el comportamiento de las aficiones dentro y fuera de los estadios.

¿Frustración por el momento del América?

El América, un equipo acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla y a ser protagonista, atraviesa un momento que no cumple con la exigencia histórica del club. En redes sociales, las críticas hacia el cuerpo técnico y algunos futbolistas han sido constantes, reflejando el descontento de parte de la hinchada.

Bronca entre América y Tigres l IMAGO7

Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, ningún resultado justifica escenas de violencia. El futbol es un espectáculo al que miles de personas asisten con la intención de disfrutarlo en un ambiente familiar y seguro.

Los malos momentos deportivos forman parte de la competencia, pero cuando la frustración se traslada a agresiones físicas, el problema deja de ser futbolístico y se convierte en un tema de conducta que afecta a todos.

🇲🇽 Se pico entre algunos del América



Mandíbula de titanio tiene el loco, le rompió la mano al otro pic.twitter.com/6etKadurun — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 2, 2026

Un problema que el futbol mexicano no logra erradicar

No es la primera vez que escenas similares circulan en redes sociales. En los últimos años, la Liga MX ha intentado reforzar protocolos de seguridad y campañas contra la violencia, aunque los episodios continúan apareciendo de forma aislada.

Cada nuevo video revive la misma pregunta: ¿hasta dónde llega la rivalidad y dónde comienza el problema social?