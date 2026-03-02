¡Histórico! Osmar Olvera consigue cuarto lugar en Mundial de Clavados

El mexicano Osmar Olvera hizo historia en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal al finalizar en el cuarto lugar con un total de 476.15 puntos, consolidándose como uno de los mejores exponentes del trampolín de tres metros a nivel internacional. La actuación del clavadista mexicano volvió a poner el nombre de México en lo más alto del certamen, demostrando su calidad, técnica y alto grado de dificultad en cada ejecución.

En la final del trampolín de tres metros, Olvera logró una destacada participación que le permitió subir al podio y quedarse con la medalla de plata, resultado que reafirma su constancia dentro del circuito mundial. Su desempeño en Montreal fue clave para sumar puntos importantes en la clasificación general y mantenerse como referente del clavadismo mexicano.

Osmar Olvera, clavadista olímpico mexicano | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Juan Celaya?

Por su parte, Juan Celaya también tuvo una actuación sobresaliente en la Copa del Mundo de Clavados al finalizar en la octava posición con 442.85 puntos. A pesar del lugar obtenido, el mexicano consiguió igualmente la medalla de plata, demostrando que México cuenta con una dupla sólida y competitiva en las pruebas internacionales de trampolín.

Con estos resultados en Montreal, Osmar Olvera y Juan Celaya clasificaron a la Superfinal de Beijing, donde buscarán pelear por la medalla de oro ante los mejores clavadistas del mundo. La siguiente parada del circuito representa una oportunidad clave para que ambos atletas continúen sumando logros y consolidando su posición dentro de la élite mundial.

Juan Celaya presume su Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 | MEXSPORT

Juan Celaya y Osmar Olvera, históricos

La sincronía, el alto grado de dificultad y la precisión en sus ejecuciones han sido factores determinantes para que los clavadistas mexicanos destaquen en la Copa del Mundo de Clavados. Tanto Olvera como Celaya han mostrado una evolución constante que los mantiene como fuertes aspirantes en cada competencia internacional.

Con las preseas obtenidas y su clasificación a la Superfinal en Beijing, Osmar Olvera y Juan Celaya siguen fortaleciendo el prestigio del clavadismo mexicano. Ahora, ambos tendrán una nueva oportunidad de subir al podio y buscar una medalla más para México en uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.