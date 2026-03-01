Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla

Antony se enfrenta con aficionados de su equipo l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 16:51 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante brasileño fue hasta el perímetro de las gradas para encarar a aficionados

Momento tenso se vivió en el post partido entre el Real Betis y Sevilla que protagonizó un frustrante empate a dos tantos para los dirigidos por Manuel Pellegrini, tras una ventaja de 2-0 al medio tiempo, en donde Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador.

Antony fue quien acaparó los reflectores, y es que el brasileño se encaró con algunos aficionados de su equipo quienes le reclamaban airadamente desde la parte baja de las tribunas a lo que el delantero fue y se encaró con ellos hasta ser detenido por la seguridad y volvió al campo. 

Antony contra aficionados del Betis l CAPTURA

Todo esto pese al gol de Antony, luego del acrobático remate, para el 1-0 en el primer cuarto de hora, el equipo de Nervión tomó el control del esférico, pero sin capitalizar con llegadas de peligro frente a Alvaro Valles en el Derbi de Sevilla. 

El brasileño marcó su séptimo gol de la campaña. Tras un gran desborde de Abde sobre José Carmona en la banda izquierda, el centro del marroquí no encontró rematador. No obstante, en el rebote le quedó al brasileño que se lanzó dentro del área chica para abrir el marcador 

Antony celebra gol con el Betis | X:@RealBetis
Antony celebra gol con el Betis | X:@RealBetis

¿Cómo fue el empate?

Tras el gol del brasileño. Álvaro Fidalgo marcó su primer gol como jugador de Real Betis y su primer gol en LaLiga, para ampliar la ventaja de su equipo en el minuto 37 y todo era un fiesta debido a la manufactura del gol realizado por el examericanista.

Abde Ezzalzouli condujo el esférico hasta el último cuarto del campo. Con un pase filtrado entre tres rivales, el marroquí filtró para Fidalgo, que se desmarcó de Djibril Sow y sobre el achique Odisseas Vlachodimos definió de primera par airse al descanso con la ventaja. 

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

Así fue la reacción del Sevilla

Pero llegaría la reacción del Sevilla comenzó con mayor intensidad y en una gran acción de Joaquín Martínez Gauna 'Oso', Alexis Sánchez se anticipó a la zaga y remató para acortar distancias al 61' para regresar la esperanza. 

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Finalmente, Isaac Romero haría un golazo para sentenciar el partido, al minuto 85, en donde aprovechó un balón suelto en los linderos del área grande y de inmediato sacó un potente derechazo para poner el 2-2.

Últimos videos
Lo Último
18:07 ¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
17:56 Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
17:49 ¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
17:33 ¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
17:31 Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
17:28 Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego
17:16 ¡No bajan la guardia! Pumas entrenó este domingo y ya piensa en Toluca
17:06 ¡Vergonzoso! Se desata riña en el partido Real Betis vs Sevilla
17:03 NFL Combine 2026: Los mejores momentos del fin de semana
17:01 Barcelona, en problemas: Real Madrid apunta a denunciar al club blaugrana por "Caso Negreira"
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Empelotados
01/03/2026
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
Futbol
01/03/2026
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
Lucha
01/03/2026
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Futbol
01/03/2026
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Futbol
01/03/2026
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Alex Verdugo firmó contrato con los Padres de San Diego | MEXSPORT
Beisbol
01/03/2026
Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego