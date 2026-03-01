Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla

Momento tenso se vivió en el post partido entre el Real Betis y Sevilla que protagonizó un frustrante empate a dos tantos para los dirigidos por Manuel Pellegrini, tras una ventaja de 2-0 al medio tiempo, en donde Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador.

Antony fue quien acaparó los reflectores, y es que el brasileño se encaró con algunos aficionados de su equipo quienes le reclamaban airadamente desde la parte baja de las tribunas a lo que el delantero fue y se encaró con ellos hasta ser detenido por la seguridad y volvió al campo.

Antony contra aficionados del Betis l CAPTURA

Todo esto pese al gol de Antony, luego del acrobático remate, para el 1-0 en el primer cuarto de hora, el equipo de Nervión tomó el control del esférico, pero sin capitalizar con llegadas de peligro frente a Alvaro Valles en el Derbi de Sevilla.

El brasileño marcó su séptimo gol de la campaña. Tras un gran desborde de Abde sobre José Carmona en la banda izquierda, el centro del marroquí no encontró rematador. No obstante, en el rebote le quedó al brasileño que se lanzó dentro del área chica para abrir el marcador

Antony celebra gol con el Betis | X:@RealBetis

¿Cómo fue el empate?

Tras el gol del brasileño. Álvaro Fidalgo marcó su primer gol como jugador de Real Betis y su primer gol en LaLiga, para ampliar la ventaja de su equipo en el minuto 37 y todo era un fiesta debido a la manufactura del gol realizado por el examericanista.

Abde Ezzalzouli condujo el esférico hasta el último cuarto del campo. Con un pase filtrado entre tres rivales, el marroquí filtró para Fidalgo, que se desmarcó de Djibril Sow y sobre el achique Odisseas Vlachodimos definió de primera par airse al descanso con la ventaja.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

Así fue la reacción del Sevilla

Pero llegaría la reacción del Sevilla comenzó con mayor intensidad y en una gran acción de Joaquín Martínez Gauna 'Oso', Alexis Sánchez se anticipó a la zaga y remató para acortar distancias al 61' para regresar la esperanza.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP