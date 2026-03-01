Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Vergonzoso! Se desata riña en el partido Real Betis vs Sevilla
Real Betis y Sevilla igualaron 2-2 consiguiendo un punto importantísimo en sus respectivas peleas en la recta final de la temporada 2025-26 de LaLiga.
Álvaro Fidalgo, exjugador de América, anotó su primer tanto con el conjunto verdiblanco. El nacionalizado mexicano logró por fin su tan ansiada primer anotación con Betis.
Pelea opaca el Gran Derbi
Sin embargo, el partido y el resultado quedaron en segundo término luego de que se suscitaran hechos violentos en las afueras del Benito Villamarín.
Como siempre peleándose entre ellos jajajajaja es que no faaaalla pic.twitter.com/AYIfiIkmtC— Mividaa.SFC 💥 (@mivida_sfc) March 1, 2026
En imágenes difundidas en redes se puede observar el enfrentamiento entre los mismos aficionados verdiblancos.
Se cree que la bronca comenzó después de que Antony se enganchara encarando a la afición en las gradas; el jugador también colaboró en uno de los dos goles de los verdiblancos.
¿Cómo fue el gol de Álvaro Fidalgo?
El Maguito se fue con un golazo a casa: jugada desde el sector de medio campo. Fidalgo se adelantó a la marca y recibió el balón de toque y con la punta del pie puso el balón en el arco.