¡Vergonzoso! Se desata riña en el partido Real Betis vs Sevilla

Real Betis y Sevilla igualaron 2-2 consiguiendo un punto importantísimo en sus respectivas peleas en la recta final de la temporada 2025-26 de LaLiga.

Álvaro Fidalgo, exjugador de América, anotó su primer tanto con el conjunto verdiblanco. El nacionalizado mexicano logró por fin su tan ansiada primer anotación con Betis.

Pelea opaca el Gran Derbi

Sin embargo, el partido y el resultado quedaron en segundo término luego de que se suscitaran hechos violentos en las afueras del Benito Villamarín.

En imágenes difundidas en redes se puede observar el enfrentamiento entre los mismos aficionados verdiblancos.

Se cree que la bronca comenzó después de que Antony se enganchara encarando a la afición en las gradas; el jugador también colaboró en uno de los dos goles de los verdiblancos.

¿Cómo fue el gol de Álvaro Fidalgo?

El Maguito se fue con un golazo a casa: jugada desde el sector de medio campo. Fidalgo se adelantó a la marca y recibió el balón de toque y con la punta del pie puso el balón en el arco.