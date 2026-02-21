Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Betis y Fidalgo no pasan del empate ante el Rayo Vallecano

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:11 - 21 febrero 2026
El mexicano volvió a ser titular con el Real Betis, pero no pudieron quedarse con los tres puntos en casa

El Real Betis y el Rayo Vallecano firmaron empate a un gol en un partido de fuerzas igualadas donde la falta de contundencia en las áreas condenó al conjunto bético. Pese a dominar en varios tramos del encuentro, los dirigidos por Manuel Pellegrini no pudieron romper la resistencia de un Rayo que supo sufrir hasta el último suspiro.

FIDALGO VOLVIÓ A SER TITULAR

Álvaro Fidalgo fue una de las piezas clave en el esquema inicial de Manuel Pellegrini, ocupando un lugar en el once titular para gestionar los tiempos del partido. Durante los 75 minutos que permaneció en el terreno de juego, el centrocampista asturiano mostró sacrificio en la recuperación y fue objeto de constantes faltas por parte de la medular rayista, destacando una infracción recibida por parte de Óscar Valentín al minuto 57 que permitió al Betis recuperar el control del esférico.

Fidalgo titular con el Betis | Grosby Grouop

Sin embargo, el desgaste físico en un partido sumamente cortado llevó al técnico chileno a sustituirlo en el minuto 75 por Nelson Deossa, buscando una mayor frescura ofensiva para romper el empate que finalmente persistió hasta el pitazo final.

BETIS MARCÓ PRIMERO

El inicio del partido fue prometedor para los locales. Apenas al minuto 16, Cédric Bakambu adelantó al Betis con un remate de pierna derecha desde muy cerca, mandando el balón a la escuadra superior tras una jugada de presión. El gol parecía asentar a los verdiblancos, que buscaron ampliar la ventaja mediante un activo Antony, quien fue un peligro constante pero se estrelló repetidamente contra la defensa vallecana.

RAYO VALLECANO IGUALÓ EL MARCADOR

El Rayo Vallecano no bajó los brazos y comenzó a ganar metros gracias a la movilidad de Ilias Akhomach e Isi Palazón. Fue precisamente este último quien, al minuto 42, aprovechó un centro preciso de Andrei Ratiu para rematar a bocajarro y poner el 1-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, el ritmo decayó debido a las constantes faltas y lesiones. El Betis sufrió la baja de Aitor Ruibal, quien tuvo que ser sustituido por Ángel Ortiz en el minuto 69, sumándose a una lista de contratiempos que incluyó tarjetas amarillas para Valentín Gómez, Nelson Deossa y Diego Llorente.

Fidalgo, mediocampista del Betis | Grosby Group

El tramo final fue un monólogo bético en busca del triunfo. El cuarto árbitro añadió 14 minutos de compensación, tiempo en el que el Betis tuvo las ocasiones más claras.

Antony y Abde Ezzalzouli se toparon con un muro llamado Augusto Batalla. El portero del Rayo realizó dos intervenciones salvadoras en el minuto 90, primero deteniendo un remate del brasileño y luego un cabezazo de Abde tras un gran centro de Ángel Ortiz. El Rayo terminó replegado, defendiendo un punto valioso tras una decisión del VAR que descartó un posible penal a su favor en el 89.

ASÍ MARCHA LA TABLA

Con este empate en casa el Real Betis Balompie desaprovecha la oportunidad de acercarse a los puestos de Champions League y por otro lado el Rayo Vallecano suma por segunda semana al hilo contra un equipo de la parte alta de la tabla y toma un respiro en la lucha por el no descenso.

