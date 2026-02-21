Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa

Álvaro Morales | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:10 - 21 febrero 2026
La estrella de ESPN habló por primera vez de los rumores que lo vinculaban con TUDN en los últimos meses

El mercado de fichajes en el periodismo deportivo mexicano ha tenido un protagonista inesperado fuera de las canchas. Álvaro Morales, el polémico y estelar talento de ESPN, rompió el silencio sobre los constantes rumores que lo vinculan con la competencia directa: TUDN.

Álvaro Morales l IMAGO7

En una reveladora entrevista concedida a Raúl Sarmiento para el podcast "La pelota está en el fondo", el analista confirmó que el interés de Televisa ha sido real, persistente y, en su última etapa, financieramente agresivo.

CHEQUE EN BLANCO PARA ÁLVARO MORALES

Morales no dejó espacio a la especulación y detalló que ha sido buscado formalmente en tres periodos distintos. Según su testimonio, la propuesta más reciente fue prácticamente una invitación abierta a ponerle precio a su firma.

"Me han buscado en tres ocasiones, tres administraciones distintas. Me dijeron: 'ya. ¿cuánto quieres?' vente para acá", confesó "El Brujo".

A pesar de que las cifras y fechas específicas se mantienen bajo reserva, el periodista dejó claro que la insistencia de la empresa de Chapultepec ha sido una constante en su carrera reciente.

Álvaro Morales en transmisión de ESPN | IMAGO 7

NUNCA DIGAS NUNCA

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la postura de Morales respecto a su futuro. A diferencia de otros comunicadores que juraron lealtad eterna a sus colores, Álvaro prefirió la honestidad, haciendo una clara referencia a lo sucedido con su excompañero David Faitelson.

"Me han ofrecido... sí. Yo nunca diría jamás jamás como alguien dijo (David Faitelson), yo nunca diría jamás, jamás jamás", sentenció el conductor de Fútbol Picante.

LAS DUDAS DE ÁLVARO MORALES CON TELEVISA

A pesar de las tentadoras propuestas económicas, Morales señaló un factor clave que lo ha hecho dudar de dar el salto: la estructura interna de la televisora rival. El periodista cuestionó la rotación de mandos que ha percibido en la competencia durante los últimos años.

"Lo que siempre me ha llamado la atención es que han sido tres administraciones diferentes, entonces luego pienso... uy ¿y la estabilidad? ¿cómo estará el asunto?", explicó sobre su decisión de permanecer en su actual casa.

Por ahora, los aficionados de las mesas de debate de ESPN pueden estar tranquilos. Diversos reportes indican que Álvaro Morales acaba de renovar su contrato con la cadena de Disney, asegurando su permanencia como el rostro más disruptivo y polémico de la señal deportiva por un tiempo considerable. El "cheque en blanco" de Televisa, al menos por ahora, se quedará sin firma.

Álvaro Morales | IMAGO7
