Sunderland vs Fulham: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 27 de la Premier League?

El Sunderland recibirá al Fulham de Raúl Jiménezen un emocionante encuentro de la Premier League que se disputará el 22 de febrero de 2026 a las 08:00 horas. El escenario de este duelo será el Stadium of Light, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para sus respectivas aspiraciones en la competición. El árbitro designado para dirigir este encuentro es Craig Pawson, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este interesante duelo de la liga inglesa.

En la tabla de la Premier League, el Sunderland ocupa actualmente la undécima posición con 36 puntos tras 26 jornadas disputadas, habiendo anotado 27 goles y concedido 30. Por su parte, el Fulham se sitúa justo por debajo, en el duodécimo puesto, con 34 puntos en el mismo número de partidos, con un balance de 35 goles a favor y 40 en contra. Apenas dos puntos separan a ambos conjuntos en la zona media de la tabla, lo que convierte este enfrentamiento en un auténtico duelo directo por escalar posiciones. Una victoria del Sunderland les permitiría consolidarse en la parte media-alta, mientras que un triunfo visitante colocaría a los londinenses por delante de su rival en la clasificación.

Raúl Jiménez festejando un gol en Craven Cottage | AP

El Sunderland llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria en la Copa FA ante el Oxford (0:1) el 15 de febrero. Sin embargo, en la Premier League, los Black Cats han sufrido dos derrotas consecutivas: primero cayeron ante el Liverpool (0:1) el 11 de febrero y posteriormente fueron superados por el Arsenal (3:0) el 7 de febrero. Anteriormente, lograron una contundente victoria frente al Burnley (3:0) el 2 de febrero, pero perdieron contra el West Ham (3:1) el 24 de enero. Por su parte, el Fulham también viene de ganar en la Copa FA, venciendo al Stoke (1:2) el 15 de febrero. En la Premier League, los Cottagers han encadenado tres derrotas consecutivas: contra el Manchester City (3:0) el 11 de febrero, frente al Everton (1:2) el 7 de febrero y ante el Manchester United (3:2) el 1 de febrero. Su última victoria liguera fue el 24 de enero cuando superaron al Brighton (2:1).

En el historial reciente entre ambos equipos, el Fulham ha mostrado cierta superioridad. En su último enfrentamiento, disputado el 22 de noviembre de 2025 en la Premier League, los londinenses se impusieron por 1:0. Anteriormente, en la Copa FA de 2023, el Fulham eliminó al Sunderland tras un empate 1:1 en Craven Cottage y una posterior victoria por 2:3 en el Stadium of Light. En sus duelos de Championship en la temporada 2017-2018, cada equipo consiguió una victoria como local: el Sunderland venció 1:0 el 16 de diciembre de 2017, mientras que el Fulham se impuso 2:1 el 27 de abril de 2018. De los últimos cinco enfrentamientos, el Fulham ha ganado tres, se ha registrado un empate y el Sunderland ha conseguido una victoria.

¿DÓNDE Y CUANDO VER SUNDERLAND VS FULHAM?