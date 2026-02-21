Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Afecta a México el nuevo impuesto global del 10% de Trump? Esto dicen empresarios y analistas

Una corte estadounidense echo abajo los impuestos arancelarios del mandatario / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:15 - 21 febrero 2026
La medida abre dos escenarios: menor arbitrariedad… pero también riesgos para exportaciones y nuevos aranceles sectoriales

La decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel global del 10%, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos echó abajo parte de los gravámenes previos, vuelve a encender las alertas comerciales para México.

Aunque el fallo judicial limita el margen de maniobra del mandatario estadounidense, empresarios y analistas advierten que no es momento de relajarse.

“La Sección 122 autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta 15% por un periodo máximo de 150 días, con el objetivo de atender desequilibrios en la balanza de pagos”, indica un análisis del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).
México queda exento de varios impuestos aplicados por Estados Unidos / FREEPIK

¿México pierde ventajas?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoce un punto positivo: la Corte reduce la arbitrariedad en la imposición de aranceles. Sin embargo, también advierte un riesgo inmediato.

“Sin embargo, dicha decisión disminuye las preferencias que México ha tenido durante los últimos meses, ya que, actualmente, no se pagan los aranceles IEEPA en exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, y nuestros competidores si pagan los aranceles denominados “recíprocos””, sostiene el documento obtenido por Proceso.

El COMCE también advierte que otras herramientas legales, como la Sección 301, podrían derivar “en medidas de mayor permanencia y alcance”.

Especialista llaman a México a no relajarse ante los nuevos cambios económicos que busca Estados Unidos / FREEPIK

Llamado a la cautela

Desde el gobierno mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió mesura ante el nuevo escenario.

“Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, sostuvo.

Ebrard recordó que actualmente el 85% de las exportaciones mexicanas no enfrentan aranceles, aunque sectores como vehículos, acero y aluminio sí mantienen gravámenes bajo otras disposiciones legales estadounidenses.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que actuarán con sangre fría ante los retos que se avecinan / FB: @MarceloEbrardC

Analistas no descartan un escenario peor

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, la eliminación de los aranceles IEEPA podría provocar una reacción más agresiva.

“Esto podría ser peor para México, pues los aranceles del 25% por IEPPA no se estaban cobrando al pie de la letra”, explicó a Proceso.

Mientras tanto, Ignacio Martínez, coordinador del LACEN, advierte que Washington cuenta con un amplio marco jurídico “para impulsar el crecimiento de la economía estadounidense y fomentar el mercado interno bajo medidas fiscales y adopción de barreras arancelarias”.

Los nuevos aranceles de Trump podrían traducirse en nuevas medidas proteccionistas / FREEPIK

El especialista señala que Trump impulsa una política comercial alineada a la “estrategia de seguridad nacional”, lo que podría traducirse en nuevas medidas proteccionistas.

