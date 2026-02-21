Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

EDC México 2026: música, luz y energía electrizante dominan el Autódromo Hermanos Rodríguez

EDC México 2026 arranca con lleno total, megaescenarios y una noche de beats sin pausa. / @edc_mexico
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 09:35 - 21 febrero 2026
Comenzó EDC México 2026 con una explosión de música, efectos visuales impactantes y una multitud variada que celebra la fiesta electrónica más grande del país.

El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2026 inició este viernes 20 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, marcando el primero de tres días de una de las experiencias de música electrónica más importantes de América Latina. El festival, que combina sonido, luces y performance visual, reunió a más de 110 mil asistentes en su primera jornada bajo un cielo que pasó del sol intenso al resplandor nocturno de beats y efectos lumínicos.

Escenarios, música y ambiente

El EDC México transformó el Autódromo en una vibrante fiesta donde más de 100 artistas y DJs de clase mundial se turnan en escenarios como kineticFIELD, wasteLAND, neonGARDEN y Bionic Jungle, ofreciendo una mezcla de géneros que van desde house y techno hasta dance y trance.

Escenario Neon Garden, uno de los favoritos de los fans. / @edc_mexico

Durante la tarde, la convivencia fue marcada por el calor del sol, espacios llenos de color y áreas para relajarse; por la noche, el ambiente se electrificó con juegos mecánicos, visuales inmersivos, arte y fuegos artificiales que enriquecen la experiencia de los asistentes.

Los juegos mecánicos no podían faltar. / @edc_mexico

Diplo cancela su presentación en EDC México 2026

Horas antes del arranque del festival, uno de los DJs más esperados, Diplo, canceló su presentación por problemas logísticos, por lo que la organización confirmó a Hugel como reemplazo en ese espacio de la programación.

Hardwell, un emocionante regreso

La madrugada del 21 de febrero, tras horas de música ininterrumpida, el DJ neerlandés Hardwell fue el encargado de cerrar la jornada principal del festival con un set que encendió al público hasta pasada la medianoche.

Sobre el Kinetic Field —el escenario principal del EDC— se desataron efectos pirotécnicos, llamas y una mezcla impecable de beats que retumbaron entre miles de asistentes que agitaron las manos y saltaron al compás.

Además del performance musical, la producción elevó la experiencia con un espectáculo visual: drones pintaron figuras en el cielo —desde un rostro con audífonos hasta el logo del EDC— sincronizados con la música, creando una atmósfera 360 grados que fue celebrada por quienes vivieron la noche.

El cierre del primer día corrió a cargo de Hardwell. / @edc_mexico

Un festival para todos

EDC México no solo es una festividad musical, sino también un espacio donde convergen distintas expresiones culturales, moda y performance. Los asistentes optan por vestuarios creativos y disfraces, haciendo del evento una pasarela de estilo y personalidad bajo el lema de comunidad y diversidad.

El festival electrónico más esperado del año arrancó con energía poderosa. / @edc_mexico

Pero la historia del festival no termina aquí: aún quedan dos días de fiesta, con más artistas, experiencias visuales y beats que prometen mantener al Autódromo vibrando.

