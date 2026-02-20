Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lamentable muerte afecta a Chivas y América

Moño negro Liga MX | IMAGO7
Aldo Martínez 14:24 - 20 febrero 2026
El Clásico Nacional podría sufrir cambios a unas horas de jugarse

En el arranque de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, el balompié nacional volvió a sufrir una tragedia. Lamentablemente la madre de la árbitra, Priscila Pérez Borja, perdió la vida, razón por la que la silbante se retiró de su cargo como central en el Clásico Nacional de America vs Chivas.

Priscila Pérez en Liga MX | IMAGO7

Tragedia en Liga MX

A través de un comunicado en redes sociales, la liga informó sobre la  situación de la silbante, razón por la que no estará para pitar el próximo domingo 22 de febrero, por lo que su lugar será tomado por Ximena Márquez.

Priscila Pérez en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Priscila había sido confirmada hace unos días por la Comisión de Árbitros para ser la encargada de juego más difícil del fin de semana, por lo que su ausencia se convierte en una sensible baja. 

La designación de Ximena Márquez se realizó de manera oficial por parte de la Comisión de Árbitros, instancia que notificó el cambio a ambos clubes involucrados para ajustar la logística arbitral del encuentro. El partido entre Club América Femenil y Club Deportivo Guadalajara Femenil se mantiene programado conforme al calendario establecido por la competencia.

Sin más noticias

La Liga MX Femenil también expresó sus condolencias hacia Priscila Pérez Borja y su familia, reiterando el respaldo institucional ante situaciones personales de esta naturaleza. El organismo señaló que el protocolo contempla sustituciones en caso de causas de fuerza mayor, con el objetivo de garantizar el desarrollo del torneo.

Priscila Pérez en el Volcán Universitario | IMAGO7

El Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 10 se disputará en la fecha y horario previstos, bajo la supervisión del nuevo equipo arbitral. La Comisión de Árbitros confirmó que el resto del cuerpo arbitral se mantendrá sin modificaciones para el compromiso.

Este encuentro representa uno de los duelos más relevantes del calendario regular, ya que enfrenta a dos de las plantillas con mayor convocatoria en la Liga MX Femenil. Con el cambio confirmado en la central, ambos conjuntos continúan su preparación para encarar el compromiso dominical.

Jornada 11 del Apertura 2025 | IMAGO7
