"Me encanta que me abucheen": Jana Gutiérrez no se intimida cuando visita a Chivas en el Clásico

America expondrá su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cuando visite a Chivas el próximo domingo en el Estadio Akron. Se trata de una rivalidad que torneo tras torneo se fortalece, sobre todo por sus más recientes enfrentamientos en Liguilla, mismos en los cuales las Águilas se impusieron.

Sin embargo, en Fase Regular el Rebaño ha sabido complicar al equipo de azulcrema y ahora tratará de propinarle su primera derrota del certamen. Ante este escenario, Jana Gutiérrez aseguró que no hay presión, además que se motiva cuando le toca jugar ante las tapatías en Jalisco.

¿Qué dijo Jana Gutiérrez de cara al Clásico ante Chivas?

La defensa azulcrema compartió que para ella jugar de visitante es un impulso más y que no se intimida ante la hostilidad de la afición rival. "A mí me encanta jugar en el Akron. Me encanta que me abucheen; como que me prende más y me motiva", pero se quejó de las condiciones del estadio.

Daniela Delgado se enfrenta a Jana Gutiérrez en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7

"El césped está horrible, pero la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás, es increíble (...) Es un sabor diferente: es un partido diferente que se siente muy sabroso. Es uno de mis favoritos", declaró Jana, quien reiteró que disputará el partido con "toda la pasión".

Con mayor mesura que Jana, Sarah Luebbert compartió la postura de su compañera, con respecto a que le gusta la presión que acompaña a partidos como éste. "Es difícil, pero divertido. Porque se siente la presión cuando el partido empieza y la gente está gritando, aunque sea para Chivas o para nosotras".

Jana Gutiérrez se enfrenta a Joselina Montoya en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7

"A mí me gustan los partidos así porque me gusta la presión para sacar nuestra mejor versión (...) Tengo muchos recuerdos de los Clásicos. Pasión es la mejor palabra (para definirlos). Siempre son difíciles", añadió la atacante estadounidense.

¿Cuándo y a qué hora ver el Clásico Femenil?

El partido entre el Rebaño y las Águilas está programado para el próximo domingo 22 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). América llega a este compromiso luego de dejar ir el triunfo contra Rayadas de Monterrey la semana pasada, en un juego en el cual Scarlett Camberos se fue expulsado y por ello no estará para el encuentro ante Chivas.

Jana Gutiérrez y Denise Casto en el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7