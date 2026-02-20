Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos

Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:07 - 19 febrero 2026
El organismo europeo tiene respaldar la propuesta de la federación internacional para la próxima edición del torneo

La FIFA y su presidente, Gianni Infantino, no quitan el dedo del renglón. Luego de estrenar formato en el Mundial de Clubes el año pasado, en la cual se coronó Chelsea, el organismo ahora quiere incrementar el número de equipos para la segunda edición del campeonato, que se perfila a celebrarse en Marruecos.

Aunque inicialmente la propuesta no recibió tan buena respuesta por parte de la UEFA, parece que la confederación europea cambió de parecer y respaldaría la decisión de Infantino. En caso de concretarse, la cantidad de participantes aumentaría de 32 a 48 clubes.

Jugadores de Chelsea festejan tras vencer a PSG en la Final del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Jugadores de Chelsea festejan tras vencer a PSG en la Final del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

Lo que se sabe del posible aumento de plazas

Entre los desacuerdos que estaban para apoyar la propuesta, principalmente se encontraba el tema de que el aumento de plazas pudiera opacar a la Champions League. Sin embargo, de acuerdo con el diario The Guardian, en días recientes se llegó a un acuerdo.

De igual forma, existían dudas con respecto a cómo se repartirían los premios en caso de incrementar la cantidad de equipos clasificados. En este sentido, de acuerdo con el medio mencionado, la FIFA cedió ante la petición de no hacer el Mundial cada dos años, sino cada cuatro, y con ello ganó el apoyo de la UEFA.

En caso de que se concrete la propuesta, el organismo comandado por Aleksander Ceferin sería el más beneficiado, ya que incrementaría sus plazas a 16. De hecho, ese es uno de los "fundamentos" de la propuesta de Infantino, que busca que con el aumento de cupos, más clubes de los "grandes de Europa" estén en el torneo.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

En la edición de 2025, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Inter de Milan, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus y Salzburg participaron. Pero quedaron fuera históricos como Barcelona, Manchester United o Liverpool, algo que buscan modificar con el aumento de clubes.

¿Cómo quedaría la repartición de plazas?

Sin embargo, en caso de que se lleve a cabo la propuesta de Infantino, la UEFA sería la más beneficiada y pasaría 12 a 16 cupos, mientras que la Conmebol se mantendría con seis. Además, el país anfitrión tendría su plaza y se repartiría el resto entre las demás confederaciones.

Chelsea en la celebración de su título en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Chelsea en la celebración de su título en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

En la edición de 2025, la Concacaf, la AFC y la CAF tuvieron cuatro cupos, mientras que Oceanía solo tuvo una plaza. Por ahora no está claro cuántos boletos más se repartirán en cada confederación, o si se les dará "medio boleto" para luego hacer una especie de repechaje.

