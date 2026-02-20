Puebla vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Puebla se enfrentará a América en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX. El escenario de este duelo será el Estadio Cuauhtémoc, donde los locales buscarán aprovechar la localía para sumar puntos importantes en el torneo.

La Franja llega a este encuentro ubicado en la posición 13 de la tabla con apenas cinco puntos tras seis partidos disputados, con un balance de cuatro goles a favor y seis en contra. Por su parte, las Águilas se encuentra en una situación ligeramente mejor, en el décimo puesto con ocho unidades en la misma cantidad de juegos, con tres goles anotados y tres recibidos.

Álvaro de la Rosa cometió penal contra América en el partido del Apertura 2025 | IMAGO 7

La diferencia de tres puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los locales, quienes podrían acercarse a sus rivales en caso de victoria, mientras que las Águilas buscarán escalar posiciones para acercarse a los puestos de Liguilla.

¿Cómo es el historial entre Puebla y América en la Liga MX?

Puebla atraviesa un momento complicado con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los dirigidos por Alberto Espigares cayeron en su más reciente compromiso ante Pumas (2-3), en un partido en el que dejaron ir una ventaja de dos goles a favor.

Previo a ello sumaron dos empates sin goles consecutivos contra Tijuana y Toluca, y antes sufrieron una derrota ante Cruz Azul por marcador 1-0. Consiguieron su única victoria frente a Mazatlán, mientras que en la Jornada 1 cayeron 1-0 contra Atlas como visitantes.

Ramón Juárez en su remate para el gol ante Puebla en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Por su parte, el equipo de André Jardine muestra un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Las Águilas perdieron su último partido de liga ante Chivas en el Clásico Nacional, con un solitario gol de Armando 'Hormiga' Gonzaléz.

Previo a esa derrota, empataron 0-0 con CD Olimpia en la vuelta de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que puso fin a tres triunfos al hilo. Los de Coapa vencieron a Monterrey 1-0, derrotaron a CD Olimpia 1-2 en la ida de la Concachampions y ganaron 2-0 contra Necaxa.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

En el historial reciente entre ambos equipos, América ha dominado claramente con cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos, mientras que Puebla solo ha conseguido imponerse en una ocasión. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 22 de octubre de 2025, con victoria para las Águilas por 2-1 en casa.

Jugadores de Puebla festejan con Emiliano Gómez el gol ante América en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Anteriormente, los azulcremas también se impusieron en febrero de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc por 1-2. El único triunfo del Puebla en este periodo llegó el 25 de agosto de 2024, cuando venció a domicilio por 0-1. Los otros dos enfrentamientos terminaron con victorias americanistas: 1-2 en abril de 2024 y un contundente 3-0 en julio de 2023.

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 21:06 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7 y Fox One