Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Un viernes muy futbolero. La actividad deportiva entra de lleno en el fin de semana y las ligas de europa, así como las de méxico regresan a la acción. con participación de equipos importantes como América, el futbol a nivel mundial se lleva los reflectores. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este viernes 20 de febrero.

Futbol Internacional

El futbol en europa da inicio a la actividad este viernes. Aunque no serán muchos partidos, tanto Italia como España tendrán sus primeros partidos de la Jornada. En la Serie A Sassuolo se medirá a Hellas Verona, mientras que, en LaLiga, Athletic Club buscará revertir su mal paso recibiendo al Elche.



Serie A

Sassuolo vs Hellas Verona

13:45 h |

Disney+ Premium



LaLiga

Athletic Club vs Elche

14:00 horas

SKY Sports

Jugadores de Athletic Club durante el partido de Champions League contra Sporting | AP

Futbol mexicano

El futbol mexicano será el que se lleve los reflectores este viernes, especialmente en la Liga MX Femenil, pues equipos destacados verán acción. En el partido más destacado, Pumas recibirá a Tigres en un duelo con sabor a Liguilla. Además, Cruz Azul y Toluca buscarán subir puestos en la clasificatoria midiéndose a Atlas y Santos respectivamente.



Pumas UNAM vs Tigres UANL

18:00 horas

ViX Gratis, Layvtime YouTube



Atlas Femenil vs Cruz Azul Femenil

19:00 horas

FOX One, Tubi



Santos Laguna Femenil vs Toluca Femenil

21:06 horas

FOX One, Tubi

Además, la categoría plata también tendrá actividad con la Liga Expansión MX. Tepatitlán busca arrebatarle el liderato a Tapatío, pero para ello deberá vencer a un Irapuato que, está a una victoria de pelear por los primeros puestos. Además, Morelia quiere mantenerse en el Top 3 con un triunfo ante Dorados.



Dorados de Sinaloa vs Atlético Morelia

19:00 horas

Disney+ Premium, ESPN 2



Tepatitlán FC vs Irapuato

19:00 horas

Canal por confirmar

Tigres y Pumas se enfrentarán nuevamente ahora en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Finalmente, la actividad futbolera llega a su fin este viernes con los partidos de Liga MX. Dos grandes candidatos al título verán acción en busca de recuperar el rumbo tras un par de resultados negativos. Tigres recibirá a Pachuca, mientras que América visitará a Puebla.



Tigres UANL vs Pachuca

19:00 horas

FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7



Puebla vs América

21:06 horas

FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

NBA