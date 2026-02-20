Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:48 - 20 febrero 2026
El futbol europeo y el futbol mexicano se llevan los reflectores en este viernes deportivo

Un viernes muy futbolero. La actividad deportiva entra de lleno en el fin de semana y las ligas de europa, así como las de méxico regresan a la acción. con participación de equipos importantes como América, el futbol a nivel mundial se lleva los reflectores. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este viernes 20 de febrero.

Futbol Internacional

El futbol en europa da inicio a la actividad este viernes. Aunque no serán muchos partidos, tanto Italia como España tendrán sus primeros partidos de la Jornada. En la Serie A Sassuolo se medirá a Hellas Verona, mientras que, en LaLiga, Athletic Club buscará revertir su mal paso recibiendo al Elche.

Serie A
Sassuolo vs Hellas Verona
13:45 h |
Disney+ Premium

LaLiga
Athletic Club vs Elche
14:00 horas
SKY Sports

Jugadores de Athletic Club durante el partido de Champions League contra Sporting | AP
Futbol mexicano

El futbol mexicano será el que se lleve los reflectores este viernes, especialmente en la Liga MX Femenil, pues equipos destacados verán acción. En el partido más destacado, Pumas recibirá a Tigres en un duelo con sabor a Liguilla. Además, Cruz Azul y Toluca buscarán subir puestos en la clasificatoria midiéndose a Atlas y Santos respectivamente.

Pumas UNAM vs Tigres UANL
18:00 horas
ViX Gratis, Layvtime YouTube

Atlas Femenil vs Cruz Azul Femenil
19:00 horas
FOX One, Tubi

Santos Laguna Femenil vs Toluca Femenil
21:06 horas
FOX One, Tubi

Además, la categoría plata también tendrá actividad con la Liga Expansión MX. Tepatitlán busca arrebatarle el liderato a Tapatío, pero para ello deberá vencer a un Irapuato que, está a una victoria de pelear por los primeros puestos. Además, Morelia quiere mantenerse en el Top 3 con un triunfo ante Dorados.

Dorados de Sinaloa vs Atlético Morelia
19:00 horas
Disney+ Premium, ESPN 2

Tepatitlán FC vs Irapuato
19:00 horas
Canal por confirmar

Tigres y Pumas se enfrentarán nuevamente ahora en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Finalmente, la actividad futbolera llega a su fin este viernes con los partidos de Liga MX. Dos grandes candidatos al título verán acción en busca de recuperar el rumbo tras un par de resultados negativos. Tigres recibirá a Pachuca, mientras que América visitará a Puebla.

Tigres UANL vs Pachuca
19:00 horas
FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Puebla vs América
21:06 horas
FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

NBA

La Temporada Regular de la NBA ya está cerca de terminar, por lo que cada partido es importante para los equipos que quieren su puesto en los Playoffs. Este viernes, equipos como los Knicks, Celtics y Warriors verán acción.

Detroit Pistons vs New York Knicks
18:30 horas
Amazon Prime Video (Míralo en vivo), NBA League Pass

Boston Celtics vs Golden State Warriors
21:00 horas
Amazon Prime Video (Míralo en vivo), NBA League Pass

