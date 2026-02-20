América y Pachuca comandan convocatoria de la Selección Mexicana

América será la base de la Selección Mexicana para sus próximos dos compromisos en 2026. Por medio de redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la lista de convocadas para los partidos contra Santa Lucía y Brasil en la Fecha FIFA femenina de marzo.

De las 23 convocadas, 18 militan en la Liga MX Femenil y cinco en la National Women's Soccer League (NWSL) en el Estados Unidos. Rebeca Bernal, Aaliyah Farmer, Nicolete Hernández, Reyna Reyes y Lizbeth Ovalle son las jugadoras convocadas que juegan en la liga estadounidense.

Jugadoras de Brasil celebran ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7

En cuanto a los clubes de la liga nacional, América es el que más futbolistas aportarán: Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Montse Saldívar. Mientras que Pachuca cederá cuatro jugadoras: Esthefanny Barreras, Kenti Robles, Karla Nieto y Charlyn Corral.

Tigres y Rayadas de Monterrey tienen tres jugadoras convocadas cada uno, por dos de Chivas y una de Cruz Azul: Ivonne Gutiérrez. Con este grupo, el director técnico Pedro López buscará la victoria ante Santa Lucía en el Clasificatorio del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026 y el amistoso ante Brasil.

Jugadoras de la Selección Mexicana festejan en un partido amistoso ante Nueva Zelanda | IMAGO 7

La convocatoria completa de la Selección Mexicana Femenil

PORTERAS: Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Chivas), Itzel Velasco (América)

DEFENSAS: Greta Espinoza (Tigres), Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Nicolette Hernández (Boston Legacy FC), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Reyna Reyes (Thorns FC), Kenti Robles (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Rebeca Bernal (Washington Spirit)

MEDIOCAMPISTAS: Alexia Delgado (Tigres), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servín (Rayadas), Alice Soto (Rayadas), Diana García (Rayadas)

DELANTERAS: Scarlett Camberos (América), Jasmine Casarez (Chivas), Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordoñez (Tigres), Kiana Palacios (América), Lizbeth Ovalle (Orlando Pride) Montse Saldívar (América)

¿Cuándo enfrentará el Tri a Santa Lucía y Brasil?

El primer compromiso del 2026 para el equipo mexicano está programado para el próximo lunes 2 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Daren Sammy Cricket Ground en Santa Lucía. El Tri se presentó en el eliminatorio de Concacaf con una victoria 0-14 de visita ante San Vicente y las Granadinas.

El amistoso contra Brasil, por otra parte, está programado para el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. En 17 enfrentamientos anteriores, México perdió 14, empató uno y ganó dos; su más reciente derrota fue en la Semifinal de la Copa Oro W 2024, con marcador 3-0.