Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre

Álvaro Morales, conocido por sus polémicas declaraciones, cuestionó la gestión deportiva de la Selección Mexicana, preguntándose cómo le hará para solucionar esta problemática de cara al Mundial 2026, poniendo de ejemplo las fortalezas de los rivales que el Tri verá en la Copa del Mundo.

¿Javier Aguirre se contradice?

En la mesa de Futbol Picante del día 18 de febrero, con personajes como Álvaro Morales, Javier Alarcón, Ricardo Peláez, Desiree Monsivais y Ricardo Puig, se cuestionó lo dicho en conferencia de prensa por Javier Aguirre, por lo que ‘El Brujo’ no tardó en opinar al respecto:

“Yo no sé cómo le van a atacar a Sudáfrica, yo no sé cómo van a abrir sus espacios, uno de los equipos que permite menos disparos. No le interesa atacar, pero las poquitas que tiene las termina y las ejecuta.”

“En el partido más reciente contra Corea del Sur, ¿cómo le fue?, ¿cómo lo leyó Javier? Del carajo”.

Javier Aguirre durante un amistoso de la Selección Mexicana | IMAGO7

También agregó que Aguirre se contradijo en plena conferencia, resaltando que al técnico del Tri se le vio nervioso.

“Nunca había visto un técnico que se contradijera tan rápido. En 1.3 segundos, Javier Aguirre (que lo vi nervioso) se contradice: ‘Estoy ocupado en la rehabilitación. La Selección no es para rehabilitar’.

Ochoa siendo impuesto por los patrocinadores

A lo largo de toda su explicación, también mencionó el papel de Ochoa y su regreso a la Selección Mexicana.

“Yo espero que el Sr. Javier Aguirre haya visto las actuaciones de Ochoa ante el Pafos, contra el Krasava, y que sepa entonces que no lo puede convocar en absoluto”.

Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre I IG:@yosoy8a

El comentarista también destacó las últimas declaraciones de Nicolas Navarro, explicando cómo los federativos quisieron imponer a Ochoa.

“Segunda persona que yo conozco que admite públicamente que Ochoa ha sido IMPUESTO por los patrocinadores”.

Abriendo nuevamente el debate sobre si Guillermo Ochoa aparecerá en la Copa del Mundo 2026.