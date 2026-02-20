Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:06 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El programa Hoy No Circula aplica de lunes a viernes, en un horario general de 05:00 a 22:00 horas

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este viernes 20 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el calendario oficial de restricciones que funciona con base en el último dígito de la placa y el color de engomado, este viernes corresponde a los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Ese grupo no podrá circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades bajo el esquema normal del programa.

El programa Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

El Hoy No Circula es un programa ambiental implementado para gestionar y limitar la circulación de automóviles con mayor potencial de emisiones contaminantes, y opera tanto en la CDMX como en 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos descansan este 20 de febrero?

Para este día viernes, la restricción se aplica de la siguiente manera:

  • Engomado azul: últimos dígitos 9 y 0 de placa.

  • Vehículos con holograma 1 y 2, y autos con placas foráneas sin pase turístico también están sujetos a la restricción según las reglas generales del programa.

Autos con holograma 1 y 2 y engomado azul deben respetar la restricción este viernes./ Gobierno. de México

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 00 y 0 vigente, automóviles eléctricos o híbridos, y unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte escolar, carga autorizada o con permisos especiales, de acuerdo con las disposiciones del programa.

¿Qué pasa si no cumples con la restricción?

Las autoridades de tránsito en CDMX y Edomex pueden aplicar multas económicas a los conductores que circulen en días y horarios prohibidos. En la Ciudad de México, la sanción puede ir de **20 a 30 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a varios miles de pesos, además de posible traslado al corralón del vehículo.

Es importante recordar que estas medidas no solo buscan mejorar la calidad del aire, sino también reducir los riesgos a la salud y evitar que aumenten los niveles de contaminación en días con condiciones atmosféricas desfavorables.

Incumplir el Hoy No Circula en CDMX puede generar multa y traslado al corralón./ Pixabay

El programa Hoy No Circula aplica de lunes a viernes, en un horario general de 05:00 a 22:00 horas, y toma en cuenta la verificación vehicular y el holograma otorgado para determinar qué autos descansan cada día.

Antes de salir, revisa bien tu terminación de placa y color de engomado para evitar sanciones, y considera alternativas de transporte si tu vehículo está restringido este viernes.

Este viernes 20 de febrero de 2026 no circulan vehículos con engomado azul y placas terminación 9 y 0 en CDMX y Edomex./ Pixabay
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
19:45 Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
19:32 Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
19:27 ¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
19:17 Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
19:06 Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
18:48 Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
18:46 Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović
18:31 Elba Esther Gordillo pierde amparo: Corte confirma deuda con el SAT por 19 millones de pesos
18:28 Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero
18:22 Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
La belga Loena Hendrickx durante el programa libre de patinaje artístico | AP
Otros Deportes
19/02/2026
Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Futbol
19/02/2026
Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Futbol Internacional
19/02/2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Celtic de Julián Araujo terminó perdiendo ante Stuttgart en la Europa League | AP
Futbol
19/02/2026
Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
19/02/2026
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
Empelotados
19/02/2026
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre