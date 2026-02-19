Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein

El expríncipe Andrés volvió al centro de la atención internacional luego de que autoridades británicas lo detuvieran en el condado de Norfolk, en Reino Unido, como parte de una investigación vinculada al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Tras permanecer bajo custodia durante aproximadamente 11 horas, el hijo de la fallecida reina Isabel II fue liberado.

El expríncipe Andrés fue liberado tras permanecer 11 horas detenido en una comisaría de Norfolk, Reino Unido./ AFP

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la detención se produjo en el marco de diligencias relacionadas con nuevas líneas de investigación derivadas de archivos y documentación que continúan siendo revisados por las autoridades. Después del tiempo que permaneció en la comisaría, Andrés salió sin que se anunciaran cargos formales en su contra.

Las primeras imágenes difundidas tras su salida mostraron al expríncipe abandonando las instalaciones policiales, lo que generó un amplio despliegue mediático. La noticia reavivó el interés global en torno a su relación pasada con Epstein y las repercusiones que el caso ha tenido en la familia real británica.

¿Por qué fue detenido el expríncipe Andrés en Norfolk?

La detención se dio en el contexto de investigaciones en curso relacionadas con el entorno y las conexiones del financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual. El nombre de Andrés ha estado vinculado al caso desde que se hicieran públicas sus reuniones con Epstein años atrás.

La detención del hijo de la reina Isabel II está relacionada con investigaciones vinculadas al caso Jeffrey Epstein./ AFP

Aunque previamente había alcanzado acuerdos legales en procesos civiles en Estados Unidos y se apartó de sus funciones oficiales dentro de la monarquía, el reciente procedimiento policial volvió a poner bajo escrutinio su situación legal. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que enfrente acusaciones formales derivadas de esta detención.

Tras las 11 horas de retención, el expríncipe fue liberado mientras continúan las indagatorias. Este tipo de procedimiento es parte del sistema legal británico cuando se requiere interrogar o realizar diligencias sin que necesariamente exista una imputación inmediata.

El procedimiento forma parte de las indagatorias abiertas en torno a los archivos del caso Epstein./ AP

El episodio se suma a la serie de controversias que han marcado la vida pública de Andrés desde que estalló el escándalo Epstein. En años recientes perdió sus títulos militares honorarios y dejó de desempeñar funciones representativas oficiales.

La liberación no implica el cierre del caso, ya que las autoridades mantienen abierta la investigación. El desarrollo de los próximos días será clave para determinar si se presentan cargos o si el proceso concluye sin mayores consecuencias legales.