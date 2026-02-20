Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Neymar se rinde ante Arda Güler: "Es el mejor centrocampista del mundo"

Neymar logra un triunfo legal clave | X:TeamNey10
Rafael Trujillo 18:21 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero brasileño olvidó su pasado blaugrana y se decantó por el futbolista de Real Madrid

Neymar Jr. ha sorprendido al mundo al señalar a un joven talento del Real Madrid como el futuro referente en su posición.

El astro brasileño, quien ha compartido vestuario con futbolistas de la talla de Messi, Iniesta y Xavi, y se ha enfrentado a rivales como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Toni Kroos, no dudó en elogiar al joven turco Arda Güler.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

Los elogios para Güler

La contundente afirmación de Neymar se produjo en una publicación de la futbolista turca Aycan Yanac. Al ser consultado sobre quién era el mejor entre Vitinha, Pedri y Güler, el brasileño fue claro y directo en su elección.

"Arda Güler es un jugador increíble, tiene mucha calidad. Es el mejor centrocampista del mundo", sentenció Neymar hace ya un par de semanas, dejando a un lado su pasado blaugrana y decantándose por el futbolista merengue.

Cabe destacar que, a pesar de que la pregunta sólo incluía un par de opciones, Neymar pudo también hablar sobre algunos mediocampistas brasileños como Bruno Guimarães, o Andrey Santos, decantándose por el turco.

Arda Güler tiene su futuro lejos de Real Madrid, pero todavía no sabe en qué equipo jugará | @ardaguler

Esta declaración resalta el enorme potencial que se le atribuye al jugador del Real Madrid, quien ya ha sido objeto de comparaciones con grandes talentos del pasado. Su ahora exentrenador, Xabi Alonso, lo describió como "una mezcla entre Mesut Özil y Guti", un halago que el propio Guti respaldó.

La carrera de Güler

Güler ha venido de menos a más tras su traspaso al Real Madrid. El volante turco llegó al conjunto merengue en la temporada 22-23. En dicha campaña sólo alcanzó a jugar 10 partidos logrando seis anotaciones.

En sus siguientes dos campañas ya suma 52 partidos de Liga, ocho más de Copas nacionales y 22 en torneos internacionales. En este tiempo ha colaborado en nueve goles y 12 asistencias, convirtiéndose en un jugador clave para el equipo merengue.

Últimos videos
Lo Último
19:45 Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
19:32 Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
19:27 ¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
19:17 Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
19:06 Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
18:48 Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
18:46 Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović
18:31 Elba Esther Gordillo pierde amparo: Corte confirma deuda con el SAT por 19 millones de pesos
18:28 Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero
18:22 Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
La belga Loena Hendrickx durante el programa libre de patinaje artístico | AP
Otros Deportes
19/02/2026
Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Futbol
19/02/2026
Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Futbol Internacional
19/02/2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Celtic de Julián Araujo terminó perdiendo ante Stuttgart en la Europa League | AP
Futbol
19/02/2026
Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
19/02/2026
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
Empelotados
19/02/2026
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre