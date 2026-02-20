Verificación de edad requerida
Neymar se rinde ante Arda Güler: "Es el mejor centrocampista del mundo"
Neymar Jr. ha sorprendido al mundo al señalar a un joven talento del Real Madrid como el futuro referente en su posición.
El astro brasileño, quien ha compartido vestuario con futbolistas de la talla de Messi, Iniesta y Xavi, y se ha enfrentado a rivales como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Toni Kroos, no dudó en elogiar al joven turco Arda Güler.
Los elogios para Güler
La contundente afirmación de Neymar se produjo en una publicación de la futbolista turca Aycan Yanac. Al ser consultado sobre quién era el mejor entre Vitinha, Pedri y Güler, el brasileño fue claro y directo en su elección.
"Arda Güler es un jugador increíble, tiene mucha calidad. Es el mejor centrocampista del mundo", sentenció Neymar hace ya un par de semanas, dejando a un lado su pasado blaugrana y decantándose por el futbolista merengue.
Cabe destacar que, a pesar de que la pregunta sólo incluía un par de opciones, Neymar pudo también hablar sobre algunos mediocampistas brasileños como Bruno Guimarães, o Andrey Santos, decantándose por el turco.
Esta declaración resalta el enorme potencial que se le atribuye al jugador del Real Madrid, quien ya ha sido objeto de comparaciones con grandes talentos del pasado. Su ahora exentrenador, Xabi Alonso, lo describió como "una mezcla entre Mesut Özil y Guti", un halago que el propio Guti respaldó.
La carrera de Güler
Güler ha venido de menos a más tras su traspaso al Real Madrid. El volante turco llegó al conjunto merengue en la temporada 22-23. En dicha campaña sólo alcanzó a jugar 10 partidos logrando seis anotaciones.
En sus siguientes dos campañas ya suma 52 partidos de Liga, ocho más de Copas nacionales y 22 en torneos internacionales. En este tiempo ha colaborado en nueve goles y 12 asistencias, convirtiéndose en un jugador clave para el equipo merengue.