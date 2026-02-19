Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por ataques contra Vinicius

Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP
David Torrijos Alcántara 07:41 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La institución madrileña colabora de forma activa con la investigación abierta por el organismo europeo

El Real Madrid formalizó este jueves su postura ante la UEFA mediante un comunicado oficial. La entidad entregó todas las evidencias disponibles sobre los ataques racistas contra Vinicius Jr. Los incidentes ocurrieron el pasado martes 17 de febrero durante el duelo de Champions League ante el Benfica.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cuál fue la postura del Real Madrid?

La institución madrileña colabora de forma activa con la investigación abierta por el organismo europeo. El club busca que estos episodios inaceptables reciban un castigo ejemplar conforme a la normativa vigente. "El Real Madrid agradece el respaldo unánime y el cariño que recibió nuestro jugador", señaló el equipo merengue.

El compromiso del conjunto español trasciende lo deportivo para alcanzar un impacto social profundo. El club aseguró que trabajará con todas las instituciones para erradicar el racismo y la violencia. Esta postura firme pretende eliminar el odio tanto en el futbol como en la sociedad en general.

La UEFA analiza los videos y testimonios para determinar la magnitud de las sanciones correspondientes. El reglamento de la IFAB contempla castigos severos para quienes cometan este tipo de infracciones graves. De confirmarse los insultos, el responsable enfrentaría una suspensión mínima de 10 partidos oficiales.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Cuándo llegará la resolución del caso?

Se espera que la resolución del comité disciplinario llegue antes del próximo miércoles 25 de febrero. En esa fecha, ambos equipos disputarán el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. La celeridad del proceso resulta clave para mantener el orden y la integridad de la competencia.

Vinicius Jr. recibió muestras de apoyo de diversas figuras y organismos del balompié mundial. El jugador brasileño enfrenta nuevamente un escenario de hostilidad en estadios visitantes dentro del torneo europeo. La directiva blanca mantiene su política de tolerancia cero ante cualquier gesto de discriminación hacia su plantilla.

El comunicado oficial refuerza la imagen del Real Madrid como defensor de los derechos de sus futbolistas. "Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA", reiteró la misiva institucional hoy. El mundo del deporte observa con atención el desarrollo de este caso tan delicado.

La resolución sentará un precedente importante para el futuro de las competiciones internacionales de elite. El futbol busca blindar a sus protagonistas contra los ataques de odio en las tribunas. Se aguarda que la UEFA actúe con rigor para proteger la integridad moral del joven atacante sudamericano.

Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP
Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP
Últimos videos
Lo Último
09:22 ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
09:07 ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
09:00 ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
08:55 Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
08:39 Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
08:22 ¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?
08:19 Spalletti alaba a Chucky Lozano: "Quiero verlo en Europa, es un chico muy dulce"
08:07 Rey Carlos III rompe el silencio tras arresto de su hermano Andrés: “la ley debe seguir su curso”
08:00 José Luis Chilavert lanza dardo a Mbappé: "habla de valores y vive con un travesti"
07:41 Caso Epstein: Policía británica arresta al expríncipe Andrés y registra domicilios
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
Futbol
19/02/2026
¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
Empelotados
19/02/2026
¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Futbol
19/02/2026
¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
Contra
19/02/2026
Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
Fórmula 1
19/02/2026
Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?
NFL
19/02/2026
¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?