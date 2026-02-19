Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por ataques contra Vinicius

El Real Madrid formalizó este jueves su postura ante la UEFA mediante un comunicado oficial. La entidad entregó todas las evidencias disponibles sobre los ataques racistas contra Vinicius Jr. Los incidentes ocurrieron el pasado martes 17 de febrero durante el duelo de Champions League ante el Benfica.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cuál fue la postura del Real Madrid?

La institución madrileña colabora de forma activa con la investigación abierta por el organismo europeo. El club busca que estos episodios inaceptables reciban un castigo ejemplar conforme a la normativa vigente. "El Real Madrid agradece el respaldo unánime y el cariño que recibió nuestro jugador", señaló el equipo merengue.

El compromiso del conjunto español trasciende lo deportivo para alcanzar un impacto social profundo. El club aseguró que trabajará con todas las instituciones para erradicar el racismo y la violencia. Esta postura firme pretende eliminar el odio tanto en el futbol como en la sociedad en general.

La UEFA analiza los videos y testimonios para determinar la magnitud de las sanciones correspondientes. El reglamento de la IFAB contempla castigos severos para quienes cometan este tipo de infracciones graves. De confirmarse los insultos, el responsable enfrentaría una suspensión mínima de 10 partidos oficiales.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Cuándo llegará la resolución del caso?

Se espera que la resolución del comité disciplinario llegue antes del próximo miércoles 25 de febrero. En esa fecha, ambos equipos disputarán el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. La celeridad del proceso resulta clave para mantener el orden y la integridad de la competencia.

Vinicius Jr. recibió muestras de apoyo de diversas figuras y organismos del balompié mundial. El jugador brasileño enfrenta nuevamente un escenario de hostilidad en estadios visitantes dentro del torneo europeo. La directiva blanca mantiene su política de tolerancia cero ante cualquier gesto de discriminación hacia su plantilla.

El comunicado oficial refuerza la imagen del Real Madrid como defensor de los derechos de sus futbolistas. "Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA", reiteró la misiva institucional hoy. El mundo del deporte observa con atención el desarrollo de este caso tan delicado.

La resolución sentará un precedente importante para el futuro de las competiciones internacionales de elite. El futbol busca blindar a sus protagonistas contra los ataques de odio en las tribunas. Se aguarda que la UEFA actúe con rigor para proteger la integridad moral del joven atacante sudamericano.