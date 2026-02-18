Lewis Hamilton apoya a Vinícius Jr. invocando a Martin Luther King Jr.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, se ha sumado a la ola de apoyo a Vinícius Jr., el futbolista brasileño del Real Madrid que denunció insultos racistas por parte de Prestianni, jugador argentino del Benfica, durante el partido entre ambos equipos en la UEFA Champions League.

El partido entre Real Madrid y Benfica de este martes, se interrumpió este martes durante más de 10 minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista. El árbitro francés François Letexier detuvo en encuentro haciendo la seña de 'protocolo de racismo'.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó "mono" por lo que, árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, se fue hacia la banda. Tras varios minutos el árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él pero no le mostraron ni siquiera tarjeta amarilla y continuó jugando.

Infantino habló sobre los presuntos insultos en contra de Vinicius | AP

Las defensas a Vinicius

Cómo era de esperarse, tras el incidente en Portugal múltiples personalidades tanto del futbol como internacionales salieron en la defensa del brasileño y a cuestionar la actitud del argentino. Desde Thierry Henry hasta Lewis Hamilton, con este último apoyando a figuras en contra del racismo en la historia del futbol.

"Estamos contigo", escribió Hamilton en su cuenta personal de Instagram. En otras dos publicaciones, el piloto de F1 evocó las imágenes de Jesse Jackson y Martin Luther King Jr., dos importantes activistas sociales y políticos estadounidenses, aunque posteriormente terminó eliminándolas.

Lewis Hamilton lanzó un mensaje en redes a favor de Vini | CAPTURA

Vinicius denuncia racismo

El delantero, que ha sido víctima de numerosos incidentes de comentarios racistas durante su carrera como jugador, dijo en una publicación en Instagram: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan llevarse la camiseta a la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo".

El futbolista ha estado luchando en contra del racismo durante al menos los últimos dos años. De acuerdo con reportes, esta es la vigésima vez que Vinicius denuncia haber sido objeto de abusos durante sus ocho años en el Real Madrid.