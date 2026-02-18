Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Morena evitaría tener más “Sergios Mayer” rumbo a 2027 tras pedir licencia para ir a La Casa de los Famosos

Desde hace días, el también empresario ya había avisado que participaría en un programa de televisión / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:36 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido reconoce que deberá “poner filtros” para los próximos comicios

Morena quiere apretar tuercas rumbo a las elecciones de 2027. Luego de que el diputado y actor Sergio Mayer Bretón solicitara licencia por tiempo indefinido para incorporarse a La Casa de los Famosos, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, admitió que el partido deberá revisar con mayor cuidado a quienes busquen una candidatura.

Cuestionado sobre la necesidad de elegir mejor a los perfiles, sobre todo en listas plurinominales como la que llevó a Mayer a la Cámara, el legislador fue claro: Morena deberá tomar medidas, especialmente porque en 2027 “viene la renovación total de la Cámara”.

Monreal subrayó que desea que se “seleccionen muy bien a los candidatos y dirigentes”, pues “uno de los temas fundamentales es precisamente la discusión sobre perfiles que representan al país en distintos cargos de elección popular. Y seguramente el partido, su consejo y congreso nacionales ya revisan este tipo de circunstancias”.

El diputado de Morena pidió permiso al cargo para participar en el reality de Telemundo / Redes Sociales

El caso Mayer y los cuestionamientos

Sergio Mayer ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión: desde la organización de conciertos en la sede legislativa —como el de la Sonora Santanera— hasta audios donde se le escucha dirigirse con palabras altisonantes a su equipo de trabajo.

Además, el propio actor reconoció haber contratado como asesor en la Comisión de Cultura a un abogado vinculado con uno de los representantes legales en México de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que también generó críticas.

Pese a ello, Monreal evitó descalificarlo directamente y recordó que pedir licencia es un derecho.

Ricardo Monreal acepta que deberán poner más filtros para sus próximos candidatos / Especial

“Como coordinador me enteró hace una semana y media, y me dijo que tenía una invitación para participar en este evento, y que iba a pedir licencia. Creo que era lo más lógico. Lo otro, de mantenerse como diputado, no hubiera sido conveniente”, relató.

Y añadió que dejar el cargo para participar en un espectáculo “es un asunto que cada uno debe de valorar. Pero sí, tenemos que revisar, y como aquí se dijo, poner filtros. Pero este es un asunto del partido, no mío. Y ojalá cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí”.

Más rigor a la leyes internas

También matizó que la ley no detalla las razones por las que un legislador puede ausentarse:

“La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe ausentar un legislador”, aunque consideró que en un momento de agenda cargada de reformas, “uno debería estar aquí”.
El actor dejó en su lugar a su suplente mientras se abordan reformas importantes para el país / Especial

Sobre el atractivo electoral de Morena, Monreal advirtió:

“Todos quisieran contender por Morena pensando en que es una garantía y una seguridad ganar. Y yo les diría no, todavía no podemos lograr eso, porque la gente decide en las urnas de manera libre por quién votar y a quién preferir”.

El PAN exige “honorabilidad”

Desde la oposición, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), también lanzó un mensaje.

“Él no deja de tener el cargo. Cualquier diputado, aún con licencia, sigue siendo un legislador y ojalá, en sus decisiones -me refiero al diputado Sergio Mayer y a los 500 legisladores-, siempre se prestigie el honor, la política; hay que hacer las cosas con ética, legalidad y honorabilidad”, recalcó.

La panista agregó: “los mexicanos pagan impuestos para que sus legisladores se comporten a la altura de lo que vive el país. Evidentemente, es una decisión personal, que el legislador toma, pero también hay que decirlo: hoy México requiere diputados, legisladores que tengan honorabilidad, respeto, ética. Ojalá y en lo posible todos los legisladores lo podamos materializar todos los días”.

Y remató que la selección de candidatos “es una decisión de los partidos políticos y siempre, claramente siempre, será mejor que podamos tener representantes, probos, que trabajen, que den resultados de todos los partidos políticos”.

Con la mirada puesta en 2027, Morena reconoce que deberá afinar sus filtros. El mensaje es claro: menos polémica y más perfiles que no le den dolores de cabeza al partido… ni al electorado.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Política
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
17:19 Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
17:18 ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
17:17 AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
17:11 Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
16:52 Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
16:42 ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
16:37 Bayer Leverkusen se impone ante el Olympiacos y sueña con los Octavos de Final
16:18 ¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal
16:15 ¡Batacazo! Bodo Glimt vence a Inter de Milán en Champions League
16:09 Mexicanos dejan la parranda y el delivery por crisis en el bolsillo; 87% ya recortó gastos
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
Futbol
18/02/2026
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
Contra
18/02/2026
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Futbol Internacional
18/02/2026
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Futbol
18/02/2026
Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
Otros Deportes
18/02/2026
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
Contra
18/02/2026
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista