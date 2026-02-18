Morena evitaría tener más “Sergios Mayer” rumbo a 2027 tras pedir licencia para ir a La Casa de los Famosos

Morena quiere apretar tuercas rumbo a las elecciones de 2027. Luego de que el diputado y actor Sergio Mayer Bretón solicitara licencia por tiempo indefinido para incorporarse a La Casa de los Famosos, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, admitió que el partido deberá revisar con mayor cuidado a quienes busquen una candidatura.

Cuestionado sobre la necesidad de elegir mejor a los perfiles, sobre todo en listas plurinominales como la que llevó a Mayer a la Cámara, el legislador fue claro: Morena deberá tomar medidas, especialmente porque en 2027 “viene la renovación total de la Cámara”.

Monreal subrayó que desea que se “seleccionen muy bien a los candidatos y dirigentes”, pues “uno de los temas fundamentales es precisamente la discusión sobre perfiles que representan al país en distintos cargos de elección popular. Y seguramente el partido, su consejo y congreso nacionales ya revisan este tipo de circunstancias”.

El diputado de Morena pidió permiso al cargo para participar en el reality de Telemundo / Redes Sociales

El caso Mayer y los cuestionamientos

Sergio Mayer ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión: desde la organización de conciertos en la sede legislativa —como el de la Sonora Santanera— hasta audios donde se le escucha dirigirse con palabras altisonantes a su equipo de trabajo.

Además, el propio actor reconoció haber contratado como asesor en la Comisión de Cultura a un abogado vinculado con uno de los representantes legales en México de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que también generó críticas.

Pese a ello, Monreal evitó descalificarlo directamente y recordó que pedir licencia es un derecho.

Ricardo Monreal acepta que deberán poner más filtros para sus próximos candidatos / Especial

“Como coordinador me enteró hace una semana y media, y me dijo que tenía una invitación para participar en este evento, y que iba a pedir licencia. Creo que era lo más lógico. Lo otro, de mantenerse como diputado, no hubiera sido conveniente”, relató.

Y añadió que dejar el cargo para participar en un espectáculo “es un asunto que cada uno debe de valorar. Pero sí, tenemos que revisar, y como aquí se dijo, poner filtros. Pero este es un asunto del partido, no mío. Y ojalá cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí”.

Más rigor a la leyes internas

También matizó que la ley no detalla las razones por las que un legislador puede ausentarse:

“La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe ausentar un legislador”, aunque consideró que en un momento de agenda cargada de reformas, “uno debería estar aquí”.

El actor dejó en su lugar a su suplente mientras se abordan reformas importantes para el país / Especial

Sobre el atractivo electoral de Morena, Monreal advirtió:

“Todos quisieran contender por Morena pensando en que es una garantía y una seguridad ganar. Y yo les diría no, todavía no podemos lograr eso, porque la gente decide en las urnas de manera libre por quién votar y a quién preferir”.

El PAN exige “honorabilidad”

Desde la oposición, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), también lanzó un mensaje.

“Él no deja de tener el cargo. Cualquier diputado, aún con licencia, sigue siendo un legislador y ojalá, en sus decisiones -me refiero al diputado Sergio Mayer y a los 500 legisladores-, siempre se prestigie el honor, la política; hay que hacer las cosas con ética, legalidad y honorabilidad”, recalcó.

La panista agregó: “los mexicanos pagan impuestos para que sus legisladores se comporten a la altura de lo que vive el país. Evidentemente, es una decisión personal, que el legislador toma, pero también hay que decirlo: hoy México requiere diputados, legisladores que tengan honorabilidad, respeto, ética. Ojalá y en lo posible todos los legisladores lo podamos materializar todos los días”.

Y remató que la selección de candidatos “es una decisión de los partidos políticos y siempre, claramente siempre, será mejor que podamos tener representantes, probos, que trabajen, que den resultados de todos los partidos políticos”.