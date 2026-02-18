Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League

Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:11 - 18 febrero 2026
Los Colchoneros no pudieron mantener la ventaja de dos goles y regresarán a Madrid con un empate

Con un gol en los minutos finales del partido, el Brujas de Bélgica logró rescatar un empate que en los primeros 45 minutos parecía prácticamente imposible. Christos Tzolis logró marcar el último tanto del partido para emparejar el encuentro ante Atlético de Madrid en los Playoffs de la UEFA Champions League.

info en desarrollo

