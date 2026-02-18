Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Con un gol en los minutos finales del partido, el Brujas de Bélgica logró rescatar un empate que en los primeros 45 minutos parecía prácticamente imposible. Christos Tzolis logró marcar el último tanto del partido para emparejar el encuentro ante Atlético de Madrid en los Playoffs de la UEFA Champions League.
info en desarrollo
