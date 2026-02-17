¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?

Obed Vargas sigue luchando por ganarse su lugar en el equipo de Diego Simeone. Tras firmar contrato con el Atlético de Madrid el pasado 2 de febrero, el futbolista mexicano ya vio actividad, pero aún no se afianza en la alineación del conjunto colchonero.

Vargas ya vio minutos en los tres de los cuatro partidos del Atlético de Madrid desde su llegada, en todos ellos viniendo desde la banca. En total ha logrado sumar 65 minutos y hasta ahora, no ha colaborado en anotaciones.

Ahora, sin embargo, el Atlético de Madrid se alista para disputar el repechaje de la Champions League ante Brujas. Este duelo abre al duda sobre si el mexicano podrá disputar el partido de la competencia europea pues no fue registrado para la fase liguera.

Obed Vargas fue presentado con el número 21 | IG: @atleticodemadrid

¿Puede jugar la Champions League?

La duda sobre la participación del volante mexicano en la competencia europea llega por ausencia en toda la primera fase del torneo. Vargas se perdió los ocho partidos de liga del equipo y no fue registrado previo al torneos. Sin embargo, el propio reglamento de la Champions le abre la puerta para jugar ante Brujas.

De acuerdo con el reglamento de la UEFA, cada club debía presentar dos listas de jugadores, incluyendo datos como el número de camiseta, la fecha de nacimiento y la nacionalidad previo al martes 2 de septiembre. En este caso el mexicano no tendría la oportunidad de disputar el torneo, sin embargo, hay otra regla que le da la posibilidad de ser registrado.

Al lograr superar la Fase de Liga, el Atlético de Madrid tuvo la oportunidad de inscribir un máximo de tres nuevos jugadores antes de previo al 5 de febrero de 2026. Con esto, el conjunto colchonero tuvo la oportunidad de añadir a Vargas a su plantilla.

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti

¿Registraron a Vargas?

Con la regla de la UEFA, Atlético de Madrid ya logró registrar a Vargas dentro de su plantilla para la competencia europeas. El futbolista mexicano ya aparece registrado en la página de la Champions League siendo parte de la Lista A del equipo.

Vargas ya aparece registrado con Atlético en Champions League | CAPTURA