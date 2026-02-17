Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa

El fenómeno therian ha ganado mayor visibilidad en distintas regiones del país./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:09 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El caso se volvió viral por la caracterización en forma de cocodrilo

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado conversación al mostrar a una persona que se identifica como therian en Navojoa, Sonora, caracterizada como un cocodrilo. Las imágenes comenzaron a compartirse ampliamente en plataformas digitales, donde rápidamente se volvieron tendencia.

El video fue grabado en Navojoa, Sonora, y se volvió viral en redes sociales./ RS

En el clip se observa a la persona portando elementos alusivos a un reptil, particularmente a un cocodrilo, lo que llamó la atención de usuarios que aseguran que podría tratarse del “primer therian en México” que se hace visible públicamente en esa región del país.

La grabación, realizada en Navojoa, ha provocado múltiples reacciones, desde curiosidad hasta cuestionamientos sobre lo que significa ser therian y si realmente se trata de un fenómeno nuevo en territorio mexicano.

¿Es el primer therian en México?

Hasta el momento no existe un registro oficial que confirme que se trate del primer caso en el país. La comunidad therian ha tenido presencia en internet desde hace años, aunque su visibilidad ha aumentado recientemente gracias a redes sociales como TikTok e Instagram.

En las imágenes se observa a una persona caracterizada en forma de cocodrilo./ RS

El término therian se utiliza para describir a personas que expresan una identificación interna con un animal específico. En este caso, la caracterización observada corresponde a un cocodrilo, lo que ha generado mayor interés debido a que no es una de las representaciones más comunes dentro de este tipo de contenido viral.

¿Qué significa identificarse como therian?

Quienes se identifican como therians suelen explicar que su conexión con un animal es simbólica, espiritual o psicológica, y no necesariamente implica creer que son físicamente ese animal. En muchos casos, utilizan accesorios, máscaras o atuendos para expresar esa identidad en espacios públicos o digitales.

El caso generó debate sobre identidad y expresión personal en espacios públicos./ RS

El caso ocurrido en Sonora se suma a una tendencia creciente en México donde jóvenes comparten este tipo de contenido, lo que abre un debate sobre identidad, expresión personal y el papel de las redes sociales en la difusión de nuevas comunidades.

La viralización del video en Navojoa ha puesto el tema nuevamente en la conversación pública, especialmente porque se presenta como una de las primeras apariciones visibles en el país fuera de grandes ciudades.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe