¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado conversación al mostrar a una persona que se identifica como therian en Navojoa, Sonora, caracterizada como un cocodrilo. Las imágenes comenzaron a compartirse ampliamente en plataformas digitales, donde rápidamente se volvieron tendencia.

El video fue grabado en Navojoa, Sonora, y se volvió viral en redes sociales./ RS

En el clip se observa a la persona portando elementos alusivos a un reptil, particularmente a un cocodrilo, lo que llamó la atención de usuarios que aseguran que podría tratarse del “primer therian en México” que se hace visible públicamente en esa región del país.

La grabación, realizada en Navojoa, ha provocado múltiples reacciones, desde curiosidad hasta cuestionamientos sobre lo que significa ser therian y si realmente se trata de un fenómeno nuevo en territorio mexicano.

¿Es el primer therian en México?

Hasta el momento no existe un registro oficial que confirme que se trate del primer caso en el país. La comunidad therian ha tenido presencia en internet desde hace años, aunque su visibilidad ha aumentado recientemente gracias a redes sociales como TikTok e Instagram.

En las imágenes se observa a una persona caracterizada en forma de cocodrilo./ RS

El término therian se utiliza para describir a personas que expresan una identificación interna con un animal específico. En este caso, la caracterización observada corresponde a un cocodrilo, lo que ha generado mayor interés debido a que no es una de las representaciones más comunes dentro de este tipo de contenido viral.

¿Qué significa identificarse como therian?

Quienes se identifican como therians suelen explicar que su conexión con un animal es simbólica, espiritual o psicológica, y no necesariamente implica creer que son físicamente ese animal. En muchos casos, utilizan accesorios, máscaras o atuendos para expresar esa identidad en espacios públicos o digitales.

El caso generó debate sobre identidad y expresión personal en espacios públicos./ RS

El caso ocurrido en Sonora se suma a una tendencia creciente en México donde jóvenes comparten este tipo de contenido, lo que abre un debate sobre identidad, expresión personal y el papel de las redes sociales en la difusión de nuevas comunidades.