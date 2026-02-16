Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres

La afición de Toluca creció y ya es el quinto equipo más popular | IMAGO7
La afición de Toluca creció y ya es el quinto equipo más popular | IMAGO7
Rafael Trujillo 16:36 - 16 febrero 2026
Los Diablos Rojos entran al Top 5 de los equipos más populares de la Liga MX

Éxito dentro y fuera de la cancha. Los Diablos Rojos del Toluca continúan creciendo dentro de la Liga MX, no sólo por los dos títulos de Liga obtenidos en el 2025, sino que también por convertirse ya en el quinto equipo más popular de todo el futbol mexicano superando a Tigres y Monterrey.

El cuadro escarlata fue, sin duda, alguna, el mejor equipo mexicano de todo el 2025, al conquistar el bicampeonato de liga levantando el trofeo del Apertura, así como el del Clausura. Además, logró ser campeón de campeones demostrando su dominio. Ahora, el equipo festeja un nuevo logro.

Toluca tuvo un 2025 lleno de éxitos y títulos y su afición creció | IMAGO7

Superó a los regios

Con información de la encuesta de Mitofsky, en la cual se sondeó a 1,200 personas, los Diablos Rojos se convirtieron en el quinto equipo más popular de toda la Liga MX al tener el 6.1% de aprobación de los votantes.

Con este puntaje, el cuadro escarlata logró terminar por arriba de equipos como Rayados y Tigres quienes se quedaron en el sexto y séptimo puesto respectivamente con 4.2 y 3.6 por ciento cada quien. Ambos equipos rejos subieron menos de 1% en la variación anual de Mitofsky, sin embargo, se quedaron cortos con respecto a los 2.7 que subieron los Diablos Rojos.

Toluca fue el equipo que más subió en afición | Mitofsky

Por detrás de los cuatro grandes

A pesar del éxito que tuvo el equipo de Antonio Mohamed, aún están por detrás de los cuatro grandes, es decir, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Estos cuatro equipos siguen dominando la popularidad en el futbol mexicano.

Con un 21.1 % de favoritismo, las Águilas dominan este rubro. Aunque disminuyeron un 4.9 %,con respecto a la última encuesta, el equipo de Coapa sigue en lo más alto. Por debajo de ellos está Chivas, con un 16.7 %, mientras que para cerrar el Top 5 está Cruz Azul con un 12 %, seguido de Pumas con un 7.1 %

Equipos amados y odiados en México | Mitofsky

Con este logro, Toluca destaca entre otros equipos, creciendo y peleando con los Cuatro grandes de la Liga MX, no sólo dentro del terreno de juego, sino que también en la popularidad. Ahora, buscarán competir por el Tricampeonato y quizá desplazar a un equipo en el Top 4.

